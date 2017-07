Jean-Claude Nélis était bien connu des bateliers de la darse de Marchienne-au-Pont, qui se trouve derrière la route de Mons, à hauteur de la Maison pour Associations. Âgé de 62 ans, ce pêcheur invalide venait souvent lancer sa ligne dans ce bras mort de la Sambre, ramenant de temps en temps quelques poissons.

À plusieurs reprises, cet habitant de Monceau-sur-Sambre, qui se déplace avec une voiturette électrique, avait déjà valsé accidentellement dans la rivière. Fort heureusement, des témoins avaient toujours réussi à le tirer d’affaire.

Mais ce mercredi , "Saturnin" (son surnom) a eu moins de chance. N’ayant fait aucune prise dans la darse, le sexagénaire a décidé de changer d’emplacement et s’est quelque peu éloigné. Vers 12h45, il a, semble-t-il, effectué un faux mouvement et est tombé à l’eau avec sa nasse. Un jeune homme, qui se trouvait sur la berge opposée, a vu Jean-Claude Nélis s’enfoncer dans la rivière et disparaître sous les flots.

Alertés, les pompiers de la zone de secours Hainaut-Est ont envoyé leurs plongeurs sur place. Malheureusement, le corps sans vie de "Saturnin" n’a été retrouvé que trois quarts d’heure plus tard.

Son épouse a été avertie par la police locale de Charleroi, chargée de l’enquête qui a conclu, sans aucun doute possible, à l’accident.