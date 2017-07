Deux individus ont été privés de liberté durant la nuit de samedi à dimanche à Wanze pour homicide volontaire, a-t-on appris au parquet de Liège.

A la suite d'une altercation dans un café, les auteurs présumés ont foncé avec leur véhicule sur la victime, laquelle est décédée. La première altercation s'est produite aux alentours de 23h00 dans le café L'Antidote. La victime, originaire de Saint-Georges et née en 1973, s'est disputée avec deux individus originaires de la province de Namur et nés respectivement en 1997 et 1992. Selon le parquet, cette première dispute n'aurait pas été trop loin.

La victime aurait repris sa voiture et les suspects aussi. Une course poursuite entre les protagonistes se serait engagée dans les rues de Wanze. La victime serait sortie de son véhicule à hauteur de la chaussée de Wavre. Selon les suspects, elle était armée d'un couteau. Les deux auteurs ont foncé et renversé mortellement la victime.

Aux cours de leur première audition, les suspects ont expliqué avoir tenté une manœuvre d'évitement mais la victime se serait lancée sur le capot.

Un juge d'instruction a été saisi et un expert automobile a été dépêché sur les lieux.