Terrorisme: Quel bilan pour le service contre le radicalisme à Verviers?

Faits divers

Verviers a été sous les feux de l’actualité en janvier 2015. Une cellule terroriste, composée d’individus originaires de la région bruxelloise, y a été démantelée. Deux des terroristes ont été abattus lors de cette opération. La ville s’est réveillée groggy au lendemain de cette intervention, qui a cependant eu le don d’éveiller les consciences politiques au sein de cette cité qui avait été retenue, un an plus tôt, comme ville-pilote en matière de prévention contre le radicalisme. La mission du vivre-ensemble avait clairement échoué, même si aucun des terroristes de cette cellule n’était de Verviers.

La nouvelle bourgmestre, Muriel Targnion, refuse de se voiler la face et veut tout mettre en œuvre pour recoller les morceaux au sein de sa population. Et, avec les 100.000 euros du fédéral accordés pour lutter contre le radicalisme, les autorités communales ont mis en place le SAFER (Service d’Accompagnement des Familles et de l’Entourage en matière de Radicalisme). Objectif : écouter, aider et accompagner toute personne concernée directement ou indirectement par le phénomène du radicalisme.

Après six mois, l’heure est au premier bilan et les premiers résultats sont encourageants. Le dialogue est instauré "et l’accueil qui nous est réservé est plutôt bon", explique Charlotte Remacle, jeune Verviétoise fraîchement diplômée en sciences politiques et relations internationales et spécialiste de l’Islam. "Certains nous reprochent d’avoir attendu ces événements pour créer des ponts mais chacun a envie de tendre la main pour avancer. Le discours que nous avons avec certaines mosquées doit être franc car on connaît la situation de terrain et on sait que certaines sont des terreaux. Pourquoi ? Comment ? À nous d’y travailler."

Le dialogue est en tout cas établi ou rétabli avec une communauté qui, à Verviers, joue dans l’ensemble le jeu. Mais le travail est encore long. Une étude sur "l’Islam à Verviers" est en cours et cette cartographie devrait permettre aux autorités et à SAFER de mieux cibler leurs futures actions.