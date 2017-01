Ainsi que nous le révélions hier sur dh.be, une opération a été menée mardi après-midi, à Laeken, par la section antiterrorisme de la police judiciaire fédérale, dans l’enquête sur les attentats de Paris et ceux de Bruxelles. La présence d’enquêteurs français et d’une magistrate parisienne indique que l’opération concerne également les attentats du 13 novembre (Bataclan, Stade de France, les terrasses).

Soupçonné d’avoir apporté un soutien logistique aux frères El Bakraoui et de leur avoir procuré de faux papiers d’identité, un couple a été interpellé dans le quartier de l’avenue de la Reine.

Le suspect, Farid K. a été placé sous mandat d'arrêt et est donc emprisonné. Sa compagne, qui a des enfants, venait d’être remise en liberté.

Farid K. est soupçonné d’avoir été le fournisseur des frères El Bakraoui à l’époque entre novembre 2015 et mars 2016 où les polices française et belge les recherchaient, et d’avoir servi de boîte aux lettres. L’enquête porte sur des contacts avec Ibrahim mort le 22 mars 2016 à Brussels Airport et Khalid, le kamikaze de la station Maelbeek.

Le couple a passé la nuit de mardi à mercredi à la police fédérale. Mercredi après-midi, la juge décidait de libérer madame et prolonger de 24 heures la durée de la garde à vue du suspect principal. La femme a été relâchée : elle "n’était visiblement pas au courant".

La justice française en commission rogatoire, enquête donc actuellement à Bruxelles. On se serait lourdement trompé d’imaginer que l’enquête était bouclée.

Autant de mois après, elle réserve visiblement encore des surprises !