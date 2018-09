L’affaire avait été fort médiatisée. Et pour cause : elle était particulièrement violente. En avril 2006, un père et de famille et son fils avaient été réveillés en pleine nuit dans leur maison de Châtelineau par plusieurs individus armés et cagoulés.

Les trois malfrats ont ensuite forcé le père, gérant d’une banque, à les suivre, yeux bandés. Le père et le fils ont été séparés en cours de route. Le gérant de banque a été contraint d’ouvrir les coffres de son agence pendant que les complices gardaient son fils de 14 ans en otage.

Douze ans plus tard, l’un des suspects vient d’être acquitté en appel. Choukri Belgaquih, défendu par l’avocat Fabian Lauvaux, s’en sort avec un acquittement au bénéfice du doute.

La cour a estimé que le délai n’était pas déraisonnable, contrairement à ce que le parquet avait relevé mais par contre, douze ans après les faits, les éléments ne sont pas suffisamment réunis pour condamner Choukri Belgaquih.

En 2017 pourtant, l’homme avait été condamné, tout comme son complice, à trois ans de prison pour ce tiger kidnapping. La cour avait alors estimé que trois années, c’était suffisant en raison des autres condamnations que lui et son complice purgeaient déjà.

Ce vendredi, Choukri Belgaquih a pu bénéficier d’un acquittement devant la cour d’appel. Ce qui n’est en revanche pas le cas pour son complice pour qui la peine de trois ans a été confirmée.