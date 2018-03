Le père de la jeune victime ne comprend pas la décision du juge d’instruction.

Tomy Delmotte n’avait que 26 ans lorsqu’il a trouvé la mort, sur le parking d’une discothèque de Gosselies, en septembre 2017. Ce soir-là, il fêtait la signature de son contrat au sein de la firme Securitas. Il avait donc décidé d’aller s’amuser un peu en boîte avec deux copains qui, au cours de la soirée, se sont pris le bec pour une cigarette avec un autre client, Anas Ateyaoui, un adepte de la boxe muay thaï.

Si l’altercation s’est limitée à un échange de noms d’oiseaux au sein de l’établissement, Tomy a été suivi sur le parking par le boxeur. Et cette fois, des coups ont été portés. Vu sa maîtrise des techniques de combat, Anas Ateyaoui a rapidement pris le dessus. Deux coups ont suffi : un premier a atteint la victime aux dents, l’autre lui a brisé un os au niveau de la gorge, ce qui a entraîné une hémorragie mortelle. "Mon fils a été exécuté par un boxeur de haut niveau", a toujours déclaré Patrick Delmotte, le père de la victime. "Tomy n’a jamais été un bagarreur. C’était quelqu’un qui semait la joie de vivre partout où il passait. En quelques minutes, il se faisait des amis."

Il aura fallu une quinzaine de jours aux enquêteurs de la PJF de Charleroi pour identifier l’auteur de cette agression mortelle. Interpellé, Anas Ateyaoui a reconnu avoir frappé Tomy Delmotte, mais a toujours nié avoir voulu le tuer.

Le juge d’instruction en charge du dossier l’a d’ailleurs inculpé de coups et blessures ayant entraîné la mort sans intention de la donner et non de meurtre. Pour les proches de la victime, ce fut déjà difficile à avaler…

Mais hier, Patrick Delmotte était encore plus abattu : le juge d’instruction a en effet ordonné une mainlevée, libérant Anas Ateyaoui sous conditions strictes. "Dans la liste des libérations incompréhensibles vient s’ajouter celle de celui qui a tué mon fils, après seulement cinq mois et demi de détention. Je suis abasourdi. J’ai l’impression qu’on l’assassine une deuxième fois", déplore le papa de la victime.

L’instruction semble donc toucher à sa fin. Un procès en correctionnelle se profile certainement à l’horizon. Avec une peine qui, selon Patrick Delmotte, ne sera certainement pas à la hauteur de sa souffrance.