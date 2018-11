Déjà active face aux harcèlements de rue et aux insultes sexistes depuis 2012, l’ASBL Touche pas à ma Pote (TPAMP) ancre sa lutte dans l’ère du virtuel, grâce à son application pour smartphone Touche pas à ma Pote by HandsAway.

La présidente de l’ASBL, Béa Ercolini, explique cette démarche : "Alma Guirao a lancé la même app’ à Paris, sous le nom d’ HandsAway . Nous avons donc collaboré avec elle afin de développer un équivalent à Bruxelles. Touche pas à ma Pote by HandsAway était née, grâce notamment aux fonds de la secrétaire d’État à la Région de Bruxelles-Capitale, Bianca Debaets (CD-V)."

L’association veut pallier deux problématiques grâce à l’application. "D’abord, on veut soutenir les personnes qui viennent de subir une agression, verbale ou physique, raconte Béa Ercolini. Après avoir été insulté, on se sent mal. Personnellement, ça se passe au niveau de mon plexus solaire, ça me serre. On voulait pouvoir offrir un moment de bienveillance, grâce à un réseau de proches, même virtuel, de gens qui peuvent consoler la personne agressée et s’assurer qu’elle est hors de danger."

(...)