Un ancien officier irakien de rang supérieur est actuellement détenu à Bruxelles et la chambre du conseil a ordonné hier son maintien en détention préventive. Cet ancien militaire, originaire de Bagdad et âgé de 36 ans, est suspecté d’avoir fait venir des migrants syriens et irakiens en Belgique via une société créée à Bruxelles sous le nom de… Boull&Bill.

Selon des renseignements de la police belge, cet officier irakien a fait partie de cette filière dont un trafic par camion frigorifique a entraîné en 2015 en Autriche la mort de 71 réfugiés irakiens et syriens dont huit femmes et quatre enfants. La plus jeune avait un ou deux ans.

(...)