L'avocat général Pascale Schils a requis mardi matin devant la cour d'assises de Liège la culpabilité d'Amédeo Troiano pour les assassinats de Benoît Philippens, Carol Haid et Esteban Counet.

Ce couple de banquiers et leur filleul avaient été exécutés de plusieurs tirs d'arme à feu le 18 avril 2014 à Visé. Selon le ministère public, un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes démontre qu'Amédeo Troiano a commis les faits. L'avocat général a dénoncé certaines attitudes désagréables des avocats de la défense. Elle a regretté le fait que les conseils d'Amédeo Troiano ont stigmatisé le travail réalisé par les enquêteurs. "Ils ont tenté de jeter le discrédit sur les enquêteurs et ordonné à leur client de se taire. Par une ultime manœuvre, la défense a même tenté de faire taire les juges", a regretté l'avocat général.

Le ministère public a souligné qu'Amédeo Troiano n'avait pas fait d'aveux sur la matérialité des faits. Il n'a avoué que ses mensonges au sujet de l'arme et de son alibi. Sur toutes les questions qui pourraient le mettre en difficulté, il a évoqué des problèmes de santé pour ne pas y répondre. L'avocat général a insisté sur le fait qu'il n'existe jamais de certitude absolue dans un dossier judiciaire. "Le seul qui connait la vérité, c'est l'accusé", a-t-elle souligné en rappelant que la décision du jury sera fondée sur un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes.

Pascale Schils a tordu le cou à la manière dont la défense présente le dossier depuis le début du procès. "Amédeo Troiano n'est pas une victime de son physique et de ses antécédents judiciaires. Il n'est pas celui à qui l'on a taillé le costume idéal de coupable. Le mécanisme de mise en accusation ne se fait pas de la manière qui est présentée par la défense", a-t-elle indiqué.

Selon l'accusation, l'auteur des faits connaissait Benoît Philippens et n'était pas un de ses proches. Carol Haid a dit qu'elle ne l'a pas reconnu mais, atteinte de plusieurs tirs, elle n'était pas dans un contexte qui lui permettait d'aiguiser tous ses sens et de reconnaître son agresseur. Apeurée et dans l'obscurité, elle ne pouvait imaginer qu'il s'agissait d'un homme qu'elle n'avait plus vu depuis 31 mois.

L'avocat général a détaillé toutes les pistes de l'enquête, écartant celles liées à des aventures extraconjugales ou à des clients mécontents. "Une seule piste s'est imposée: celle d'Amédeo Troiano, un impulsif qui rumine ses échecs, la perte de son procès face aux banquiers et ses conséquences financières", a relevé Mme Schils.

L'accusation a évoqué les différents éléments qui forment des preuves à charge de l'accusé. Le véhicule du tueur est parfaitement identique, jusque dans ses caractéristiques, à celui d'Amédeo Troiano. L'accusé a possédé une arme du même type que celle utilisée et a menti à son sujet. Il ne peut donner aucune explication de son emploi du temps au moment des faits et ses explications ne sont pas convaincantes. Troiano a effectué une recherche de l'adresse de Benoît Philippens. Il a effectué une recherche d'itinéraire au départ de l'adresse des victimes et a fait reformater son ordinateur pour tenter d'effacer certaines données.

L'avocat général considère que les résidus de tirs présents sur un béret d'Amédeo Troiano et que les allèles de son ADN présents sur les douilles représentent deux cerises sur le gâteau parmi les éléments de preuve.

Le ministère public a demandé aux jurés de reconnaître la culpabilité d'Amédeo Troiano pour les trois assassinats de Benoît Philippens, Carol Haid et Esteban Counet.