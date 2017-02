La cour d’assises de Liège a entamé les plaidoiries des sept avocats de la partie civile

Au milieu de la matinée, la cour d’assises de Liège a débuté le début des plaidoiries de la partie civile. En tout, a cour d'assises a prévu un timing de douze heures quarante de plaidoiries.

Me Moor a débuté les plaidoiries pour la famille de Benoît Philippens. « Ces faits qui sont décrits comme une scène de guerre, doivent avoir été posés par un monstre », a débuté Me Moor.

« Ne perdons pas de vue que les faits les plus horribles de l’histoire de l’humanité ont été commis par des humains. » Selon l’avocate, les victimes ne vienne pas pour crier vengeance. « Les parties civiles cherchent à comprendre l’incompréhensible. Elles attendent une juste condamnation et une explication que l’auteur refuse de donner. » Selon Me Moor, Amédéo Troiano est capable d’avoir commis ces faits. « Il nous dira probablement qu’il n’est pas un monstre, tout comme sa famille est venue nous le dire. Nous savons qu’Amédéo Troiano a déjà pu montrer son visage sombre. » L’avocate a retracé les éléments de preuves.

« Tout ce que vous aurez entendu pendant ces deux semaines de procès sont des éléments de preuves. Les micro-traces, son véhicule qui a été vu à proximité des faits au même moment, les traces d’ADN par ses allèles présentes sur les douilles, sa possession d’une arme alors qu’il l’aval nié, l’ordinateur de l’accusé qui se trouvait près des lieux des faits. » Elle a souligné le silence de l’accusé. « Même si il a le choix de silence, ce silence devient embarrassé lorsque l’on souligne ses nombreuses contradictions. » Concernant le fait que Carol Haid n’a pas reconnu Amédéo Troiano, l’avocate avait une explication.

« Au moment des faits, ils ne l’avaient plus vu depuis novembre 2011. L’endroit des faits était mal éclairé. Les éclairages sont focalisées sur le passage pour piétons. Il n’est pas possible de reconnaitre l’assassin, c’est une scène horrible et choquante, elle ne dure que quelques secondes. » L’avocate a souligné la difficulté pour les familles de supporter les révélations qui ont été faites tout au long du procès sur la victime. « Si benoît est décédé le 18 avril 2014, on l’a fusillé une seconde fois le 14 février 2017, l’horreur de voir sa vie privée jetée en pâture dans la presse. » L’avocate a fait la liste de toutes les dames qui ont déclaré avoir été la cible des avances de Benoît Philippens. Elle a également souligné qu’aucun des témoins n’avait le profil d’être l’auteur des faits.

« Aucun n’aurait pu commettre les faits. » Pour Me Moors, aucun doute, Amédéo Troiano est bien l’auteur des faits. « Sa vie est faite de mensonges, notamment envers sa famille. Pour ma part, je relève qu’il ment effrontément. Faites en sorte que ces victimes puissent avoir une explication et puissent avancer. »