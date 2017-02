La cour d’assises a poursuivi par les plaidoiries des Mes Dandenne, père et fille.

Les jurés ont entendus les plaidoiries du bâtonnier Dandenne et de sa fille Me Paulina Dandenne qui ont plaidé pour la famille d’Esteban. Le bâtonnier Dandenne a présenté les membres de la famille du petit garçon. "Le papa d’Esteban m’a confié qu’il pleurait tous les jours depuis les faits", a indiqué l’avocat. "La maman m’a expliqué qu’elle avait des idées suicidaires mais qu’elle ne pouvait pas car elle devait rester pour les autres petits."

L’avocat s’est confié à l’accusé. "J’espère qu’il comprendra le mal extraordinaire qu’il a pu faire. Il a brisé des vies. Pas seulement, les trois personnes qu’il a assassinées, mais toutes leurs familles." Les familles sont obsédées par la recherche de la vérité. "Pour la famille et moi, c’est bien lui qui a bien tué le petit."

L’avocat a estimé que l’absence d’aveu démontre l’absence de prise de conscience. "Il n’a pas encore compris la gravité extrême de l’acte qu’il a commis. il est extrêmement dangereux." Pour Me Dandenne l’accusé est quelqu’un de dangereux. "Quelqu’un qui serait remis en liberté sans avouer trois assassinats, serait très dangereux. Déjà en 2006, la cour d’appel de Liège lui donnait 20 mois de prison en soulignant déjà son caractère dangereux."

Les jurés ont ensuite entendu Me Paulina Dandenne. "Nos clients attendaient des réponses." Pour l’avocate, l’accusé n’avouera jamais les faits. "Ne pas craquer, il le fait pour sa famille. Comme elle est venue le dire à la barre, cela détruirait une deuxième famille. Amédéo Troiano a eu une absence totale de sentiments à l’audience, ses antécédents."

L’avocate a souligné le travail acharné des enquêteurs qui a permis de multiplier les indices. Me Dandenne a rappelé tous les éléments de preuves. Les avocats ont ensuite diffusé des images d’Esteban aux jurés. "Inès crie tout le temps la nuit. Elle se souvient du cauchemar dans lequel elle a fait la promesse à son petit frère de venir le chercher, mais elle ne le retrouve jamais. Inès, sa soeur qui avait un an de plus est la 4e victime."

Malgré les paroles rassurantes des médecins légistes, la famille ne peut pas se résoudre au fait qu’Esteban n’avait pas souffert lors des faits. "Ils n’ont pas eu le courage d’ouvrir la petite enveloppe qui contient ce qui se trouvait dans les poches de l’enfant. Il est chez eux dans une petit urne au milieu de ses peluches."

L’avocate a retracé la scène qui a coûté la vie. "Personne ne saura jamais si il a souffert pendant tout ce temps. Les parents veulent que justice soit rendue."

« Un raz-de-marée émotionnel! »

Le triple assassinat a provoqué un grand émoi au sein des agences bancaires.

Selon Me Masset, le triple assassinat a créé un véritable séisme dans la banque dans laquelle travaillaient les victimes. "C’est comme si il y avait eu un raz-de-marée émotionnel à la suite du triple assassinat." Les employés ont eu beaucoup de difficultés à surmonter les faits. "C’est comme si il y avait eu un hold-up dans plusieurs agences." L’avocat a estimé que la défense avait tenté de soulever de faux problèmes en évoquant un accord verbal qui aurait été donné. "En réalité, les problèmes ne viennent que de leurs propres imprudences. Ils ont souscrit des engagements sans avoir un engagement ferme et définitif de la banque. Ils se sont engagés à la légère de manière fautive alors qu’ils savent que la décision risque d’être négative", a poursuivi Me Masset. L’avocat a rappelé que Carol Haid avait qualifié Amédéo Troiano de "fou furieux".

Me Masset est revenu sur l’ancienne employée de la banque qui a prétendu à la barre avoir été violée par Benoît Philippens. "Cette dame a été licenciée à la suite d’un vol qu’elle avait elle-même admis." L’avocat a estimé que l’accusé tentait de se faire passer pour ce qu’il n’est pas. "On est assis en face d’un loser de première qui n’a pas de bol. Chaque fois qu’il est confronté à la justice, il en a à se plaindre. Il a été condamné à trois reprises, des faits avec arme. Il a été condamné à tort… Et en toute hypothèse, il ne s’agit que de petites bêtises de jeunesse, pensez donc, un car jacking avec cagoules et mitraillettes, une prise d’otage… Des broutilles !"

Me Masset a rajouté deux présomptions précises graves et concordantes à celles données par Me Lemmens. "Peut-t-on imaginer un seul moment qu’il n’a pas passé chacun des 25 jours qui ont séparés ces exécutions et son audition à penser à ce qu’il avait fait ce jour-là ? Toute sa famille lui a demandé si ce n’était pas lui. Il a muri son son système de défense pendant 25 jours puis il ne se souvenait de rien."

L’avocat a demandé un petit travail de réflexion aux jurés. "Si sa culpabilité n’est pas retenue, ce serait le fait d’un tueur qui n’est pas dans le box. Donc le tueur se promène dans la nature. Il lit, goguenard, la presse. Il doit bien rire." L’avocat a développé une thèse par l’absurde. "Ce tueur, en dehors du costume d’Amédéo Troiano, il se promène dans la BMW, manipulant un Smith et wesson, il a un ADN dont tous les allèles se retrouvent dans ceux de Troiano. Un homme qui en voulait tant à Benoît Philippens qu’à Carol Haid."

En effet, selon l’avocat, un mari trompé n’avait pas de raison de s’en prendre à l’épouse. "Le 11e élément, c’est cette phrase certaine et terrible. Cette phrase prononcée par l’assassin avant de tirer sur Benoît Philippens. Tu te souviens de moi ? Il s’agit donc bien d’une vengeance. Ces 11 éléments forment preuve", a poursuivi l’avocat.

"Mensonges, mensonges et encore des mensonges!"

Pour Me Lemmens, il n’y a aucun doute sur le fait que Amédéo Troiano soit bien l’auteur du triple assassinat.

L’après-midi du lundi, la cour d’assises de Liège a poursuivi les plaidoiries des parties civiles. Me Lemmens et Me André assurent la défense des intérêts de la famille de Carol Haid. "Mensonges, mensonges et encore des mensonges avant le silence", a indiqué Me Lemmens. "Un silence assourdissant. Il ne s’agit pas d’un silence de partage, pas à la mémoire des victimes. Il s’agit du silence des lâches qui nous saisit et nous glace."

Les avocats ont estimé que le suspect avait menti depuis le début de l’enquête. "L’accusé a menti, il a dit des mensonges dès la première minute, aux enquêteurs, au juge d’instruction. Mais déjà avant, aux siens. A son père, mais aussi à la mère de ses enfants." Déjà à la première page de son interrogatoire par la police, l’homme a menti. "Il a dit qu’il ne possédait pas de véhicule, ni d’arme. Il a ensuite menti sur son voyage en Allemagne."

Me Lemmens a poursuivi l’analyse des déclarations de Amédéo Troiano. "Tout ce qui est dit est faux. Il a dit des mensonges directs, par omission, mais aussi par imprécisions. Le mensonge des mensonges, le mensonge suprême consiste au moment auquel il est parti en Allemagne." Amédéo Troiano avait prétendu qu’il avait dormi chez ses cousins, mais aussi mangé chez eux. Tout cela était faux. "Il a déclaré qu’il avait quitté la Belgique alors qu’il commençait à faire sombre. Il avait construit son mensonge. Tout est pur invention."

L’avocat a également évoqué les mensonges de la famille qui souhaite couvrir Amédéo Troiano. Me André a évoqué le peu d’analyses psychologiques de l’accusé puisque ce dernier a refusé de se soumettre à la plupart des expertises. "On dénombre 4 traits principaux dans la personnalité de l’accusé. On retrouve une grande impulsivité sous jacente, il ne tolère pas la frustration. Certains font état de comportements imprévisibles, voire impulsifs."

Certains de ses proches, avant de se raviser, avaient indiqué que Amédéo Troiano présentait des problèmes d’humeur. "L’expert conclut que son profil met en évidence un risque de passage à l’acte violent envers les autres." Me Lemmens a ensuite évoqué les 9 présomptions précises, graves et concordantes à charge de l’accusé. "La voiture de l’accusé est identique. L’arme du suspect est identique. Tous les allènes d’Amédéo Troinao se retrouvent sur les douilles. L’informatique démontre qu’il était à proximité du domicile des victimes. Amédéo Troiano avait un mobile. Ses vêtements comportaient des résidus de tirs. Amédéo Troiano a envoyé des sms à Carol Haid. Elle se sentait menacée. Amédéo Troiano qui avait une activité importante avec son GSM n’avait pas son GSM avec lui le jour des faits."

Selon l’avocat, les mensonges du suspect sont la dernière des présomptions.