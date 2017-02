Selon le nouvel expert désigné l’ordinateur du suspect la version la plus plausible.

La cour a débuté par entendre un enquêteur expert en informatique, le conseiller technique de la défense et un professeur expert en informatique qui a été désigné sur les banc.

Les trois hommes ont tenté de déterminer si l’ordinateur du suspect avait fait une recherche d’un itinéraire alors qu’il se trouvait à proximité des lieux. Selon l’expert de la police, l’ordinateur se trouvait à 26 mètres du domicile des victimes lorsqu’il a fait une recherche sur un itinéraire pour quitter les lieux. Selon le conseiller technique, on ne peut pas le démontrer, il existerait un doute concernant la présence sur les lieux. Selon l’expert désigné à la barre, la version la plus plausible est que l’ordinateur de l’accusé était bien à proximité des lieux de vie des victimes.

Me Alexandre Wilmotte, à la défense d’Amédéo Troiano a pris la parole et estimé que l’on ne pouvait pas formellement démontrer que son client avait été sur les lieux avant les faits et pas après. Pour rappel, l’accusé a déclaré qu’il n’était jamais allé sur les lieux, qu’il n’avait pas trouvé l’adresse. Des déclarations qui avaient étonné les enquêteurs car le suspect s’était rendu à l’adresse sans soucis lors de la reconstitution des faits et sans avoir été guidé.





"Il aimait la vie!"

Benoît Philippens s’était confié à un collègue concernant ses conquêtes féminines.

La cour a commencé à évoquer la vie privée de Benoît Philippens et ses conquêtes. En effet, les enquêteurs ont également investigué ces pistes car il est apparu que Benoît Philippens avait eu beaucoup de conquêtes féminines.

Ils voulaient être certains qu’un mari ou compagnon jaloux n’aurait pas pu être l’auteur du triple assassinat. Un collègue du banquier a témoigné devant la cour. « C’était un excellent collègue », a expliqué Christian. « C’était un battant. Il était un excellent commercial. Nous étions toujours en compétition pour les premières places dans notre groupe. » De collègues, les deux hommes ont fini par avoir une relation plus amicale. C’est dans ce cadre que Benoît Philippens s’est confié concernant ses différentes conquêtes. « Il me racontait certaines choses dans la confidence concernant des conquêtes. » Benoît Philippens a notamment eu des conquêtes au sein de la banque, parfois des femmes en couple ou mariées. « En 2013, il a eu une relation avec une collègue de la banque. Il était assez amoureux d’elle mais avec le temps, la relation s’est terminée. »

Au moment de son assassinat, Benoît Philippens était en relation avec une autre dame. « Il y avait des mails. Il m’a montré certains mails et je pense qu’il devait y avoir des sentiments. » Selon ce témoin, Carol Haid devait avoir des soupçons concernant les infidélités de son mari. « Elle a eu la dernière conquête au téléphone et cette dernière a nié la relation tout comme Benoît l’avait niée. » Benoît Philippens a également évoqué avec ce collègue une idylle naissante avec une collègue de Bruxelles mais sans plus. Le témoin a évoqué l’ami qu’il avait perdu. « Il était bon vivant, un très bon oenologue, c’était une passion commune. C’était un bon ami. J’ai été choqué. »