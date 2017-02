Ce sont les voisins qui ont entendu les coups de feu puis découvert les victimes.

La cour d’assises a entendu le couple de voisins qui a découvert les corps des victimes directement après les faits. « J'ai entendu des détonations, mais je croyais que c’était des pétards », a indiqué le monsieur.

« Je suis sorti et j’ai entendu que l’on appelait au secours. Je me suis digéré vers là et je suis tombé sur le petit garçon en premier lieu. » L’homme a ensuite vu Carol Haid. « Elle était couchée entre la haie et la voiture. On ne l’a pas reconnue », a poursuivi l’homme. Son épouse a confirmé qu’elle n’avait pas reconnu sa voisine. « On a été tellement préoccupé par la scène que l’on voyait, que l’on n’a pas fait attention si il y avait une personne qui prenait la fuite ou une voiture qui démarrait », a déclaré la dame.

Les premiers intervenants n'ont pas reconnu leurs voisins. « On ne l’a pas reconnue, on n’a jamais pensé que c’était nos voisins. On pensait qu’il s’agissait de personnes blessées sur la route et qui s’étaient réfugiées là. »

Pourtant, les voisins ont vu les phares de la voiture de leurs voisins et ont pensé qu'ils rentraient à leur domicile. « Dites, est-ce que vous imaginez ? Il faisait noir et elle était recroquevillée. Je me suis approchée de la haie et elle m’a dit : J’ai mal madame, trois balles. J’étais tellement émotionnée. Je m’en veux parce que si j’avais vu le monsieur, j’aurai pu lui parler. »

Mais Benoît Philippens avait déjà perdu connaissance. Ces voisins ont appelé les secours.

Une dame a croisé le véhicule de l’auteur

Après avoir pensé reconnaître un type de phares, la dame était revenue sur ses déclarations.

Une habitante de la région est venue témoigner du fait que le soir des faits elle avait croisé la route d’un véhicule qui circulait à vive allure. "J’ai été interpellée parce que la voiture qui venait en face n’avait pas ses phares", a déclaré le témoin. "Il roulait comme un fou. Il est passé très vite, j’ai dit à mon mari de lui faire un appel de phares." Dans un premier temps, cette dame pensait qu’elle avait constaté que les phares de la voitures étaient munis d’essuies-glaces. "J’ai dit que c’était un long véhicule. Il était foncé, mais je ne peux pas dire la couleur. J’ai cru qu’il y avait un essuie glace sur le phare. Les enquêteurs m’ont remontré des phares et j’ai désigné les phares que j’avais vu. Ils n’étaient pas allumé. J’ai vu une ligne noire sur le phare et j’ai pensé qu’il s’agissait d’un essuie-glace." Le véhicule d’Amadéo Troiano ne possédait pas d’essuies-glaces, mais bien de lignes noires. La voiture de cette dame, mais aussi celle de l’auteur ont été filmés et la dame a reconnu qu’il s’agissait bien de son véhicule sur les bandes vidéo-surveillance et donc par déduction de celui qu’elle avait bien croisé ce soir-là.





Ils ont passé les dernières minutes avec les victimes

Ils sont passé devant la maison de leurs amis juste après les coups de feu.

Le soir des faits, avant ceux-ci, les victimes ont mangé au restaurant avec un couple d’amis, leurs enfants et Esteban. « Esteban a joué avec nos enfants », a indiqué l’amie du couple. « C'était la première fois que je le voyais. Il voulait dormir chez eux. Carol avait pris quelques cadeaux car c’était Pâques. » Après avoir mangé les couples ont quitté les lieux. « Nous avons pris un peu de retard par rapport à Carol et Benoît car nous avons mis du temps à nous préparer. Nous sommes repassés devant le domicile de Carol et Benoît et j’ai vu une dame âgée qui était accroupie devant la haie. Mon fils m’a parlé et je me suis retournée. Si j’avais regardé, j’aurai vu Carol. » Cette dame a demandé à son époux de klaxonner pour faire un dernier au revoir à leurs amis. Cette dame avait dit qu’elle ne savait pas ce qu’il se serait produit si ils avaient décidé d’aller boire un dernier verre chez leurs amis… « On n’a pas compris ce qu’il se passait. On nous a appris les faits le lendemain par téléphone. »





Troinao a fait des recherches sur le domicile des victimes

L’accusé nie avoir été au domicile des victimes et déclare que le formatage de son ordinateur serait dû au hasard.

La cour d’assises a entendu l’expert qui a réalisé l’analyse de l’historique des recherches réalisées par Amédéo Troiano. « Lorsque l’on se connecte à Google, on vous demande si vous êtes d’accord d’être localisé ou non », a indiqué l’expert. « En réalité, quelque soit la réponse que l’on donne, on est localisé. C’est une méthode utilisée pour vendre des publicités. Ainsi, on est localisé sans le savoir.

L’accusé a fait une recherche au 49 rue de Berneau, il se trouvait à une vingtaine de mètres du domicile des victimes. » Une localisation qu’il n’est par contre pas possible de placer dans le temps. « Les données sont indiquées de manière aléatoires. L'ordinateur a probablement été allumé plus tard et lorsque j’ai reçu des données, elles sont arrivées les unes après les autres. » L’accusé a été questionné sur cet élément. « Je ne peux pas l’expliquer. C’est totalement faux de dire que j’ai réalisé cette recherche du domicile des victimes. Je l’ai effectué de mon domicile. » Concernant les raisons qui l’on poussé à faire une telle recherche, Amédéo Troiano avait une explication.

« C’était par rapport à chez mon parrain qui habite aux alentours. Je voulais savoir où se trouvait leur domicile pour parler avec Benoît Philippens pour trouver un arrangement. Je voulais aller chez lui pour discuter et qu’il m’aide à régler mon problème. Je voulais que l’on trouve un arrangement pour le financement », a poursuivi l’accusé. Selon un conseiller technique de la défense, on ne pourrait pas déterminer avec précision l’endroit d’où la recherche a été effectuée. Le 20 avril 2014, soit moins de deux jours après les faits, l’ordinateur d’Amédéo Troiano a été formaté par son frère, ce qui n’a pas empêché les enquêteurs de retrouver les recherches. « C’était un hasard. Je le faisais plusieurs fois par mois et je devais le faire parce que l’ordinateur avait des problèmes. »





Un véhicule similaire à celui de Troiano filmé

Les enquêteurs ont poursuivi leur exposé devant la cour d’assises.

Ce jeudi, la cour d’assises a entendu la suite de l’exposé des policiers qui ont réalisé l’enquête. Les agents ont expliqué que plusieurs caméras de surveillance ont filmé, à proximité du lieu des faits et au moment de ceux-ci, un véhicule correspondant à celui d’Amédéo Troiano.

Des caméras de surveillance se trouvaient dans la rue de Berneau à Visé, là où vivaient les victimes. Selon un expert vidéo de la police fédérale, la voiture filmée serait une BMW 525D modèle E60 qui serait en tous points identique à celle qu’utilisait Amédeo Troiano. Une fois encore, un conseiller technique sollicité par la défense s’est opposé au point de vue des enquêteurs, mais pas totalement.

Cet expert a estimé que l’on ne pouvait pas déterminer avec une certitude absolue. Il a toutefois admis qu’il existait des similitudes entre le véhicule filmé et celui de l’accusé. Il a estimé que ce type de véhicule était très courant. Il a estimé qu’il existait une différence entre le véhicule filmé et celui d’Amédéo Troinao qui aurait été muni de films foncés sur les vitres des portières arrière. La cour a ensuite visionné les images tirées des caméras de vidéosurveillance. Sur ce film, les jurés ont pu constater qu’une voiture similaire à celle de l’accusé était arrivée dans la rue des faits et a freiné.

La voiture semble s’être arrêtée sur un accotement. Ensuite, le véhicule des victimes a été filmé. Le véhicule de type BMW a quitté les lieux à 22h 19 et 24 secondes, tous feux éteints. Les faits auraient duré à peine un peu plus d’une minute.