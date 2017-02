Un expert technique de la défense estime que l’on ne peut pas en tirer des conclusions.

Ce mercredi matin, la cour d’assises de Liège a poursuivi l’examen du dossier de triple assassinat reproché à Amadéo Troiano. L’audience a débuté avec une heure de retard car un des jurés a été bloqué sur la doute par un accident grave qui s’est déroulé en province de Liège. Ensuite, les jurés ont entendu en même temps l’expert ADN Angelo Abati, mais aussi un expert technique de la défense, le Dr Schmidt. Ce dernier n’a pas eu l’accès à tout le dossier ni aux douilles, mais s’est uniquement basé sur l’expertise d’Angelo Abati.

L’expert a reçu en tout 5 douilles à analyser pour déterminer si elles contenaient de l’ADN. « Nous avons reçu une grande enveloppe qui contenait 5 petites enveloppes. Chacune contenait une balle dont 4 avait le même numéro de dossier et la 5e un autre numéro », a indiqué l’expert Angelo Abati. « Sur la douille seule (Ndlr: retrouvée dans la haie après les faits), il n’y avait aucun ADN », a poursuivi Angélo Abati. « Sur les 4 douilles, il y avait un mélange de 4 profils ADN. Benoît Philippens et Esteban apparaissent sur les douilles et quand je compare le profil génétique du suspect, que je ne connais pas, et je trouve tous les allèles (ndlr: des composants de l’ADN) du suspect mélangé à 4 personnes », a poursuivi l’expert.

« Le procureur va estimer que le mélange provient des deux victimes et du suspect et la défense va dire qu’il s’agit de deux profils de personnes différentes », a poursuivi l’expert. Quant au conseiller technique, qui s’est basé uniquement sur les analyses de son confrère, il a estimé que l’on ne pouvait pas en tirer des conclusions. « Il y a certains allèles que l’on ne trouve pas, il y a un total de 5 allènes, on le retrouve de manière partielle et pas complète. » La défense avait fustigé le fait que les douilles avaient été analysées ensemble et non séparément. « Le juge d’instruction m’a interpellé sur le fait que les 4 douilles avaient été analysées ensemble et l’autre séparément. Si on fait un seul prélèvement par douille on a peu de chance d’obtenir un profil génétique, mais comme elles avaient le même numéro de notice, il était plus que probable qu’elles viennent toutes de la même douille.»

L’expert s’est toutefois montré prudent. « À aucun moment, je n’ai jamais dit que l’on retrouve l’ADN du suspect, mais on retrouve tous ses allèles. On doit être le plus conservateur possible ».