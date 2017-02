Ce lundi, alors que la cour d’assises de Liège entame la deuxième semaine du procès à charge d’Amédéo Troiano, les éléments à charge s’amoncellent. Plus le procès avance, plus l’étau se ressert. En effet, les nombreux mensonges de l’homme sont balayés comme des châteaux de cartes et les éléments recueillis lors de l’enquête, mais aussi lors des devoirs réalisés depuis le début des débats, enfoncent le clou.

Les débats d’audience ont démontré que les enquêteurs n’ont pas ménagé leur peine. Les interrogations des conseillers techniques, payés par la défense, ont permis de renforcer encore plus les indices.

Ainsi, une BMW du même type que celle d’Amédéo Troiano a été filmée en train de venir sur les lieux des faits peu avant ceux-ci et de repartir tous feux éteints juste après. Si la plaque n’a pas été filmée, le véhicule a été reconnu par un témoin qui avait été interpellé par le type de phares. Le conseiller de la défense avait regretté que les enquêteurs n’aient pas cherché à savoir si ce véhicule portait bien des vitres teintées à l’arrière comme celui d’Amédéo Troiano.

Qu’à cela ne tienne, le président Gorlée a demandé aux enquêteurs de pousser leurs investigations. Il est alors apparu que le véhicule suspect avait bien exactement le même type de dispositif sur les fenêtres arrières. Il s’agit de caches foncés disposés après l’achat de la voiture et qui ne sont pas disposés par le constructeur. Il est également apparu que la voiture suspecte disposait exactement des mêmes jantes que celles de la voiture de l’accusé. Donc, après le modèle, les phares, les vitres, les jantes sont identiques.

La défense a alors ajouté que l’on n’avait pas vérifié la couleur du véhicule. L’enquêtrice a rétorqué que selon les caméras de surveillance qui filmaient de nuit, on ne peut pas déterminer avec certitude la couleur. "On n’est pas certain qu’il s’agisse non plus de la voiture de l’auteur", a renchéri Me Philippe Zevenne, qui assure la défense de l’accusé aux côtés de Me Alexandre Wilmotte. Cet élément vient s’ajouter à l’arme avec laquelle Amédéo Troiano s’est involontairement filmé et qui peut correspondre à l’arme qui a servi à commettre les faits, le mobile du refus du prêt qui a mis la famille de Troiano dans de gros soucis financiers, la présence de poudre tant sur la casquette que sur la veste du suspect, les allèles de son ADN retrouvé sur les douilles, mais aussi ses nombreux mensonges et changements de version qui ont évolué selon les découvertes des enquêteurs… Amédéo Troiano leur avait dit : "Avec votre enquête, vous m’avez mis dans de beaux draps !"