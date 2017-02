Les avocats ont estimé que la manière de présenter les débats pourrait prêter à un éventuel pourvoi en cassation.

Ce mardi, la cour d’assises de Liège qui traite du triple assassinat de Visé a débuté par une déclaration d’Amédéo Troiano qui est revenu sur l’arme avec laquelle il s’était filmé involontairement. L’homme qui avait déclaré que l’arme qu’il était un Smith et Wesson, comme celle qui a servi à commettre les faits, est revenu sur ses déclarations. Il n’était plus très certain qu’il détenait une arme de ce type. Ensuite, la défense a pris la parole pour déclarer qu’elle allait déposer un nouveau jeu de conclusions concernant un éventuel pourvoi en cassation.

« Monsieur le Président, lorsque vous avez expliqué aux jurés la procédure, concernant la culpabilité, vous avez dit : « Nous serons à vos côté. » Une phrase qui poserait un problème légal selon les avocats. « Il n’est pas question de venir les guider un peu, expliquer la réalité de la preuve », a déclaré Me Wilmotte. « J’en parle parce que nous puissions en parler et je n’en fait pas un incident », a poursuivi Me Wilmotte avant de déposer des conclusions à ce sujet pour un éventuel pourvoi en cassation.





10H: «C’était comme une scène de guerre»

Après le premier incident de la matinée, la cour a entendu les deux policiers arrivés sur place juste après les faits. Ils ont été prévenus que des personnes avaient été blessées par balle. Ils ignoraient si le tireur se trouvait encore sur place. « Nous avions une progression tactique, malgré l’adrénaline présente, on doit toujours veiller à notre sécurité, mais aussi des trois personnes présentes», a indiqué l’inspecteur Geoffrey S. « Mon collègue disait au jeune homme de tenir bon que les secours allaient arriver. J’ai découvert le corps d’une jeune femme et d’un homme, tous les deux allongés sur le sol. »

Les secours sont rapidement arrivés. « Nous avons mis des rubans de police, pour éviter aux personne de s’approcher. J’ai prêté secours aux personnes en compagnie du personnel ambulancier. » Les lieux n’étaient pas fortement éclairés. « Il y avait un éclairage public, mais pas grande lumière », a poursuivi le témoin. « J’ai été secoué par les faits », a terminé celui-ci. Ce fût ensuite le tour de son collègue, Olivier O. qui est intervenu avec lui. « La scène est vraiment choquante, j’ai du mal à positionner les corps », a indiqué le commissaire.

« J’entends Mme Haid qui gémit, je m’accroupi à hauteur de l’enfant et je me suis adressé à Mme Haid. Je l’ai questionnée sur l’identité des auteurs. Elle m’a dit qu’elle ne le connaissait pas. » Une scène particulièrement difficile à supporter. « Je vois que la dame souffre atrocement, elle gémit très fort. Je lui dis qu’elle doit tenir bon, que les secours vont arriver. » C’est à ce policier qu’elle a déclaré que l’auteur avait dit à son mari avant de lui tirer dessus : « Tu te souviens de moi ? » Le policier a ensuite décrit la scène.

« Elle se plaignait de douleurs affreuses au dos et n’avait plus l’usage de ses jambes. J’ai vu l’enfant et j’entendais des râles, pour moi il était toujours en vie, je l’ai mis en position de sécurité. » Des faits dont les intervenants ont eu beaucoup de mal à se remettre. « Je considère cela comme une scène de guerre. Cela dure 5 minutes, mais ça m’a paru une éternité. J’ai déjà vu beaucoup de morts violentes, mais quelque chose d’aussi impressionnant, je n’ai jamais vu. Ce qui rend les choses les plus choquantes, c’est qu’il s’agit d’un enfant, de l’abondance de sang, du type de blessures et les cris des victimes. »

Malgré l’intervention de la Stress Team, les policiers sont toujours émus par ce qu’ils ont découvert. « Cela n’a pas été quelque chose de facile à gérer. Nous avons porté assistance aux victimes de façon mécanique. On n’oublie pas facilement ce genre de choses. »





11H: «On voyait clairement que c’était un enfant»

La cour d’assises a entendu une policière qui est arrivée sur les lieux juste après les faits. Cécile N. a directement vu les douilles qui se trouvaient sur les lieux du crime. « Lorsque j’ai vu les douilles, je suis retournée à la voiture pour prendre des cônes et protéger les douilles », a indiqué la policière. « Ensuite je suis retournée vers la scène et j’ai tenu la perfusion du petit garçon. J’ai appelé les pompiers et du renfort. Je suis restée près du petit garçon jusqu’à son départ en ambulance. » Esteban n’a pas été directement identifié car il n’était pas inscrit à l’adresse des faits. « Carol Haid a donné son identité lorsqu’elle était dans l’ambulance. » Selon les deux policières, on voyait directement qu’il s’agissait d’un enfant. « On voyait clairement que c’était un enfant, par sa taille, mais aussi sa tenue », a déclaré Cécile N. « On ne pouvait pas déterminer si il s’agissait d’une petite fille ou un petit garçon, mais on voyait bien que c’était un enfant blond. » Sa collègue, Angélique B. a confirmé cette version. « On voyait clairement le corps de l’enfant avec la lumière ambiante. Nous avons utilisé la lampe de poche pour prodiguer des soins. »