La cour d’assises a débuté les auditions des proches des victimes. Les jurés ont entendu deux amis de Benoît Philippens, notamment David, son meilleur ami. Il a dressé un portrait d’un homme entier et qui était « l’opposé de la diplomatie. » L’homme avait appris qu’il avait eu une relation extra-conjugale et ne l’avait pas appréciée. « Il ne m’en a plus parlé après. » Selon son ami, Benoît Philippens avait besoin d’une femme de caractère. « Les deux premières épouses manquaient de caractère par rapport au caractère de Benoît. Carol avait du caractère. Ça a été un coup de foudre avec Carol. »

Carol Haid a eu de gros soucis de santé ce qui a renforcé leur couple. « Il a eu peur de la perdre. Cela les a aussi rapprochés. » Benoît Philippens était quelqu’un de très professionnel. « C’était quelqu’un de très généreux mais aussi très exigeant avec ses collaborateurs. Malheureusement ceux qui n’allaient pas dans son sens et celui de la banque, il essayait de les orienter ailleurs. Il n’était pas possible pour lui de licencier des gens. Il essayait de prendre les meilleurs éléments avec lui pour tirer son agence vers le haut. »

D’après son ami, l’homme était quelqu’un d’entier. « Il était certainement à l’opposé de la diplomatie. Il n’allait pas par quatre chemins. Il ne tournait pas autour du pot. » Le témoin a présenté une personne qui cachait sa sensibilité. « Il avait un caractère fort et avait toujours besoin de se valoriser. Derrière cette carapace solide, il était très sensible. Cela pouvait être pris comme de l’égocentricité. »

Dans sa déclaration à la police, l’homme avait évoqué des soucis avec le précédent mari de Carol Haid. « Il l’aurait même frappée », a indiqué cet ami. « Il était devenu paranoïaque et l’impression que quelqu’un le suivait. Il a installé un système d’alarme pour se protéger mais ça s’est éteint. » Lorsqu’il s’est agit de déterminer qui aurait pu commettre ces faits, l’homme avait deux pistes. « Je voyais soit un client, soit un employé. Mais j’ai abandonné la deuxième piste parce que Benoît n’avait pas le pouvoir de virer. »

L’homme travaillait dans le même domaine que Benoît Philippens. « J’ai moi-même été menacé par certains clients et je me suis dit, vu son niveau, il a dû avoir certains problèmes. Je sais que lorsque l’on parle d’argent, les gens peuvent péter les plombs. » L’homme ne croit pas à la piste d’un amant malheureux. « Je me suis mis dans la peau d’un amant trompé, casser la figure de l’amant oui, aller jusqu’à tuer de sang froid un petit enfant… non! »