Ce lundi, la cour d’assises de Liège entame le procès d’un triple assassinat commis à Visé et lors duquel un petit garçon de 9 ans a été froidement abattu. Amédéo Troiano est soupçonné d’être l’assassin.

Le 18 avril 2014, Benoît Philippens, un Visétois de 36 ans, gérant d’une agence de banque, son épouse, Carol Haid 38 ans et le filleul de cette dernière, Esteban, 9 ans, ont été abattus devant le domicile du couple. Avant de tirer, l’auteur s’est adressé à Benoît Philippens et lui a demandé s’il se souvenait de lui. Benoît Philippens a été atteint par 3 projectiles. Le premier est entré dans le ventre et est sorti par la hanche gauche dans une trajectoire descendante, le 2e a été tiré dans la fesse gauche dans une trajectoire descendante et le 3e a atteint l’arrière du crâne au-dessus de la nuque.

Son épouse a été touchée à la main droite. Une balle a traversé le torse au-dessus du sein droit pour ressortir dans le dos à hauteur de l’omoplate et une autre l’a touchée dans le dos. Les trajectoires ont entraîné des hémorragies pulmonaires létales et des lésions à la colonne vertébrale. Esteban a été touché à la nuque par une balle qui n’a fait que l’effleurer et par une autre entrée par le sommet du crâne. L’enfant devait à ce moment être recroquevillé au sol derrière la voiture car la balle a traversé le menton pour entrer dans le thorax. Le petit garçon n’aurait pas pu survivre à cette blessure.

Les enquêteurs ont suivi plusieurs pistes. Ils ont d’abord investigué la piste personnelle, mais c’était une fausse piste. Les enquêteurs se sont intéressés à la piste professionnelle. Carol Haid s’était confiée concernant ses craintes à la suite d’un problème survenu avec Amédéo Troinao, un de leurs clients.

L’homme, propriétaire d’un salon de coiffure, a commandé du matériel pour plus de 100.000 € après un accord verbal du couple pour un prêt. Mais ensuite, la banque a refusé le prêt.

Amédéo Troiano tenait le couple pour personnellement responsable. Il a menti sur ce qu’il faisait au moment des faits. Alors qu’il prétendait ne pas avoir d’arme, il s’est involontairement filmé avec son téléphone portable alors qu’il manipulait une arme à feu. Le suspect a des antécédents judiciaires, notamment de vol à main armée.