Selon l’homme, les jurés pourraient être influencés de manière négative par ce qu’ils lisent dans les médias.

Ce jeudi, l’audience a débuté par les témoins de moralité de l’accusé. Le frère du papa de Amédéo Troiano a déclaré que pour lui, le suspect n’aurait jamais pu commettre un tel acte. « Jamais mon neveu n’aurait pu faire une chose pareille », a indiqué le témoin. « Je ne reconnais pas la description qu’il fait de lui. Il est jovial, il blague, il a bon caractère. Je le connais très très bien. »

L’oncle de Amédéo Troiano a ensuite parlé du travail de l’épouse de son neveu. « Sa femme travaillait énormément. Elle travaille encore. Si le commerce va bien, malgré qu’il n’est pas là, c’est parce qu’il était viable. »

Le témoin s’en est pris aux enquêteurs et à la presse. « Toutes les preuves et tout ce que l’on entend, ça passe partout. C a influence tout le monde, même la PJ. On a fait un dossier à charge à fond. » L’homme a admis que les faits sont très graves. « Si j’avais perdu un enfant, ça me donne la chair de poule rien que d’en parler. Je comprends que l’on veuille connaître la vérité. » L’homme s’est ensuite adressé au parquet général en élevant la voix. « Vous voulez condamner quelqu’un ? Vous voulez assassiner une deuxième famille ? C’est bien parti » a poursuivi l’homme.