Le frère de Benoît Philippens a pris la parole au nom de toute la famille trop émue pour s’exprimer.

La cour d’assises a entendu Éric, le frère de Benoît Philippens. « Je veux être le témoin de tout ce que nous avons vécu et perdu avec Benoît », a indiqué le frère de la victime. « C’était un fils très attentionné pour nos parents. Il venait tous les jours chez nos parents. » Le témoin a dressé le portrait d’un grand frère attentionné. « Dès qu’il remarquait que quelque chose n’allait pas, il me contactait. » Il était apprécié de la famille. « Il a toujours respecté mon épouse. Il était le parrain de mon fils. C’était un parrain très attentionné. Mon fils est venu quelques fois aux audiences, mais c’est très dur. Ma fille ne sait pas venir. Benoît les a toujours considérés comme ses enfants. Il ne faisait pas de différence entre mon fils et ma fille. »

Benoît Philippens était un amoureux de la vie. « Il était très généreux. Il avait un goût très prononcé pour la vie. Il aimait le football, les voyages et le bon vin. » Le couple qu’il formait avec Carol semblait très soudé. « C’était un mari extrêmement aimant. Carol était très chouette. Benoît était soucieux des soucis de santé de Carol. Je ne m’étendrai pas, par soucis de respect de sa vie privée. »

Il a également présenté son frère comme quelqu’un d’entier. « Nous n’avons pas les mêmes caractères, mais les opposés peuvent s’attirer. Nous étions très complices. » L’homme était très porté sur la famille. « Nous nous occupions de notre sœur aînée qui a des problèmes de santé. » La famille n’accepte pas les faits et le drame qui la touche. « Je ne peux pas accepter que l’on ôte de manière aussi violente la vie de quelqu’un. Je ne peux encore moins comprendre de s’en prendre de manière aussi crapuleuse à un enfant. Je m’excuse pour les parents si je crée de l’émotion, mais il fallait que je le dise. »

S'il a évoqué des problèmes avec l’ex-mari de Carol Haid, il a évacué cette idée. « Seule l’expression de la vérité, de la vraie justice peut nous permettre d’aller de l’avant, même si on ne le remplacera jamais. Ce sont des faits crapuleux et atroces. Cela a provoqué des conséquences sur la santé de mes parents. Ils ont des problèmes physiques, moraux. Les faits ont causé énormément de dégâts. » L’homme a eu une parole pour les parents du petit garçon. « J’ai envie d’avoir une pensée très profonde pour les parents d’Esteban. Je pense que pour eux c’est encore plus difficile de le supporter. »