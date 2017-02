Après la lecture du long acte d’accusation, la défense a dressé son acte de défense.

La cour d’assises de Liège a entendu la lecture des 45 pages qui composent la lecture de l’acte d’accusation qui regroupe tous les éléments à charge d’Amédéo Troiano. L’homme qui doit répondre des assassinats de Benoît Philippens, le gérant d'une agence de banque, son épouse, de Carol Haid, l’épouse de ce dernier et d’Esteban, 9 ans, le filleul de cette dernière.

Les jurés ont entendu la lecture de l’acte d’accusation par Pascale Schils, l’avocate générale. Ce document comporte 45 pages qui regroupent tous les éléments qui ont mené les enquêteurs vers la piste de l’accusé. Ensuite, ce fût au tour des avocats de présenter leur acte de défense pour Amédéo Troiano. « Il y aurait des erreurs d’appréciation », explique Me Philippe Zevenne. « Je vous demande de garder un esprit critique », a poursuivi l’avocat en s’adressant aux jurés.

« Après la lecture de cet acte d’accusation, vous devez sans doute vous demander pourquoi des avocats défendent une personne que tout accable. » L’avocat a demandé aux jurés de garder à l’esprit que pour lui : « Les résultats ont toujours été interprétés de manière partiale. Dans une enquête sur des faits aussi graves, il fallait un coupable. Il faut garder à l’oeil que l’erreur judiciaire existe. » Ce fût ensuite au tour de Me Alxandre Wilmotte de s’exprimer. « Il s’agit de faits extrêmement graves et choquant », a déclaré Me Wilmotte. « Trois personnes ont été exécutées, des faits qui suscitent l’indignation et la colère. Il faut respecter les familles qui souffrent. Celui qui a commis ces faits terribles mérite une condamnation extrêmement grave. Vous n’avez pas le droit à l’erreur. »





Poursuites recevables

Amédéo Troiano et sa défense souhaitaient que la cour s’estime non valablement saisie.

Après la demande de la défense de l’accusé, d’une part, d’écarter les conclusions d’expertise et d’autre part que la cour déclare que la chambre des mises en accusations avait violé la présomption d’innocence. Le résultat aurait été que la cour aurait du se déclarer non valablement saisie après l’écartement de l’arrêt de renvoi devant cette même cour. La cour s’est retirée sans la présence du jury pour se pencher sur les problèmes juridiques soulevés.

Les magistrats ont ensuite lu un arrêt dans lequel ils ont écarté toutes les demandes de la défense. « L’arrêt de renvoi devant la cour d’assises ne lie pas le juge du fond », ont estimé les magistrats. « La cour ne peut pas empiéter sur l’appréciation souveraine du jury. » Quant à l’expertise, les magistrats ont souligné que dans son rapport, la psychiatre ne se positionnait pas sur la culpabilité du suspect. « Elle s’exprime sur la personnalité de l’accusé et ne déduit pas qu’il serait coupable. » La cour a estimé les demandes comme recevables, mais non fondées. L’audience s’est poursuivie par la lecture de l’acte d’accusation par l’avocate générale Pascale Schils.





La famille veut que le procès reprenne

Les parents s’attendaient à des coups bas, mais pas dès le début des débats.

Alors que la cour s’est retirée pour délibérer sur deux points soulevés par la défense qui souhaite que la cour se déclare non compétente, la famille d’Esteban s’est confiée sur la difficulté d’aborder ce procès et la vie depuis la tragique perte de leur enfant. « La défense explique que cela fait deux ans et demi que leur client attend depuis deux ans et demi, nous attendons aussi », déclare la maman d’Esteban. « Nous avons pris perpétuité, nous espérons qu’il se prendra également perpétuité. » Les parties civiles ont été averties hier que la défense comptait déposer des conclusions de ce type. « Nos avocats nous avaient prévenus que nous risquions d’avoir des coups bas de la défense, mais nous ne pensions pas que ce serait dès le départ », poursuit la maman. « C’est très dur pour nous de le vivre. Nous voulons que le procès reprenne. Nous sommes très heureux car Me Adrien Masset nous a très bien défendus. » Le papa d’Esteban s’est également exprimé concernant la vie depuis la tragique perte de son enfant. « Lui, nous ne vivons plus. Nous ne dormons plus. C’est très dur à vivre. Nous sommes certain qu’il est l’auteur des faits même si il doit bénéficier de la présomption d’innocence. »