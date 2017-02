Voici les derniers éléments du procès d'Amédeo Troiano, accusé d'avoir tué un couple de banquiers (Carol Haid et Benoît Philippens) et son neveu (Esteban Counet, 9 ans).





17h50: La sœur de Carol pense qu’ils étaient heureux

La sœur de Carol Haid a estimé que le couple Haid-Philippens semblait « parfaitement heureux. » Elle avait régulièrement des contacts avec sa sœur. « Elle était la marraine de mon fils le plus âgé. Elle était gentille, attentionnée, elle rendait beaucoup de service, elle était toujours-là pour nous », a poursuivi la dame qui a ensuite évoqué un événement douloureux. « J’ai perdu un enfant, c’est la date anniversaire aujourd’hui », a-t-elle déclaré en sanglotant. « C’est très difficile pour moi. » La dame n’a jamais subi de gestes déplacés de la part de Benoît Philippens. « J’ai déjà difficile à croire ce que j’entends. Je ne connais pas le Benoît que l’on décrit. c’était quelqu’un de très bien. » Le mari de la sœur de Carol Haid avait la même vision. « Lorsque l’on a perdu notre enfant, Carol était tous les jours à l’hôpital. Elle nous a beaucoup soutenus. »

17h20: Les parents de Carol « ne souhaitent ça à personne »

Les parents de Carol Haid ont décrit une fille sans histoire. La jeune femme avait fait des études d'assistante sociale. « Je n’ai jamais eu de problème ni avec Carol, ni avec sa sœur », a déclaré son papa. « Je souhaite à tout le monde d’avoir une fille comme Carol. Elle a fait les études primaires dans notre village puis elle a fait des études d’assistante sociale. » La jeune femme était très proche de sa famille. "Elle téléphonait pratiquement tous les jours », a indiqué sa maman. « Il fallait que j’entende sa voix. Je pense que si elle avait eu des soucis, elle se serait confiée", a poursuivi la dame tout en précisant que sa fille ne lui avait pas dit qu’elle avait eu un conflit avec son ex-mari au moment de la séparation. « Je les invitais tous les dimanche, ainsi que notre autre fille, son compagnon et ses enfants. On ne parlait jamais du boulot. Elle essayait d’aider tout le monde. » La famille faisait des petits week-ends. Ils appréciaient Benoît Philippens. « Il était vraiment parfait. c’était un couple heureux. » La maman avait du mal à retenir son émotion. « J’ai eu très dur, et c’est encore dur encore pour le moment. Je ne souhaite cela à personne. Arracher un enfant à sa maman, je ne souhaite cela à personne. » Elle a aussi eu un petit mot pour le petit Esteban. « J’espère que l’on connaîtra la vérité », a terminé la maman.

15h48 : Troiano compare sa douleur à celle des parents d’Esteban

Ce mercredi après-midi, la tension était à son comble dans la salle d’audience lorsque les parents du petit Esteban se sont exprimés pour parler de leur petit garçon. Ils ont décrit leur calvaire depuis cette nuit maudite du 18 avril 2014 où leur vie a basculé. "Esteban se faisait une joie d’aller dormir chez sa marraine", ont-il expliqué. "C’était la première fois qu’il découchait." L’enfant était très heureux.

"Je n’ai même pas eu le temps de lui dire au revoir", explique son papa. "Il était déjà parti le temps que je me lève de mon divan. Je me suis dit 'tant pis, c’est pour 48 h, tu vas le revoir'. Je ne l’ai plus revu depuis. On nous l’a enlevé."

Ils ont expliqué l’horrible annonce qui les a éveillés en plein milieu de leur sommeil. "Lorsque j’ai vu deux policiers à la porte, j’ai pensé qu’il y avait eu un problème avec mes parents ou ceux de mon épouse. Je n’ai jamais pensé à Esteban." Malheureusement, c’était bien le petit garçon qui a été victime d’un terrible malheur. "Lorsque les policiers m’ont annoncé qu’il était arrivé un accident à Esteban, je n’y croyais pas. Puis j’ai eu un coup de froid, un coup de sang. J’ai tapé dans les murs. Je ne pouvais pas y croire." Un de leurs trois enfants avait été éveillé par la sonnette. "Notre fils était dans l’escalier, il a tout entendu. J’ai dû éveiller notre fille pour lui annoncer que l’on avait assassiné son petit frère. Quand on lui a dit qu’un malheur était arrivé, elle a pensé que le chat était mort. Nous avons dû lui annoncer que l’on avait assassiné son petit frère."

Les parents d’Esteban se sont rendus à l’hôpital, mais ils n’ont pas pu voir leur enfant. "Il était intubé et les médecins ne voulaient pas qu’on le voie." Ils ont ensuite décidé de prévenir eux-mêmes la famille. "Nous avons réveillé mes parents", a indiqué le papa. "Comme je l’avais prévu ma maman a fait une crise. Ensuite nous avons prévenu les parents de mon épouse."

Les enfants et la famille ne se sont toujours pas remis de ce drame. La maman d’Esteban a lu un texte qu’ils ont écrit à l’attention des jurés. "Un crime est un acte foudroyant qui nous plonge dans un état de colère. Des questions se bousculent. Un crime laisse une quantité de choses en suspens", a déclaré la maman devant une assemblée en larmes. "Quand un monstre enlève volontairement votre fils, on éprouve de la colère, mais aussi parfois de la culpabilité d’être vivant. Nous avons un droit, celui de comprendre, celui d’avoir la vérité", a poursuivi la maman soutenue par son époux. "Nous sommes bloqués sur la date du 18 avril 2014, le jour où l’on nous a enlevé notre petit garçon. Cet assassin n’aura jamais notre dignité. Il n’aura pas notre haine. Malgré tout le mal qu’il nous a fait, nous ne voulons rien éprouver pour lui, même pas de la colère. Nous ne demandons pas grand-chose, nous voulons que justice soit faite. Nous aimerions comprendre mais Monsieur Troiano refuse de nous expliquer."

Pour les parents, pas de doute sur l’auteur de ce triple assassinat. "Les enquêteurs ont fait un travail titanesque. Il n’y a pas de doute, le dossier parle de lui-même." Amédéo Troiano s’est alors levé pour, une nouvelle fois, clamer son innocence. "Je compatis à votre douleur", a déclaré Amédéo Troinao. "J’ai moi-même perdu des proches. Je n’aurais jamais touché un cheveu de votre enfant. Je ne suis pas comme ça", a poursuivi l’accusé.

"Alors expliquez-nous a répondu la maman." Ce à quoi l’accusé a rétorqué: "Je comprends que vous pensez que c’est moi. On fait tout pour cela. Je ne suis pas un monstre, je n’ai pas tué votre enfant, ni le couple de banquiers. Moi aussi, je suis suivi psychologiquement. On partage un peu les mêmes problèmes. La souffrance est la même !" Une phrase qui a glacé l’assemblée. "Porter le chapeau de quelque chose que l’on n’a pas fait, c’est lourd aussi. On me donne l’image d’un tueur d’enfant, ce que je ne suis pas."





14h30: "Il y avait trois types de réactions face à Benoît Philippens"

La chargée des ressources humaines de la banque où travaillait le couple a déclaré que tous les collègues étaient unanimes pour saluer les qualités de Carol Haid. "Elle était quasi unanimement appréciée parce qu’elle avait de la générosité dans son être. Quand j’entendais parler d’elle, c’était toujours pour dire que c’est quelqu’un de chouette. Je la trouvais aussi généreuse, enthousiaste."

Carol Haid se donnait des objectifs pour atteindre des résultats. "Elle était heureuse dans sa fonction."

Selon cette dame, Benoît Philippens était très apprécié de sa hiérarchie." Il était très apprécié, il s’impliquait. Il avait de bons résultats. Il était jugé remarquable dans sa capacité à trouver de nouveaux clients." Malgré tout l’homme n’était pas sûr de lui. "Il avait la crainte de l’échec. Cela engendrait du stress. Il devait apprendre à avoir du recul par rapport à sa peur de l’échec." L’homme ne laissait pas indifférent. "Il y avait trois types de réactions face à Benoît Philippens. Soit on l’encensait, soit on faisait avec, soit on avait du mal avec son comportement. Il mettait trop de pression. Il pouvait se montrer harcelant tant vis-à-vis des hommes et des femmes. Comme il n’était jamais satisfait de ses résultats, il mettait la pression."

Cette dame a également fait état du fait que plusieurs dames s’étaient plaintes du comportement déplacé de Benoît Philippens. "Il avait une réputation de séducteur permanent, d’homme à femmes. J’ai eu des témoignages de ce type de personnes qui se plaignaient de son comportement. Mais sa hiérarchie n’a pas pu le prévenir de suite."

13h30: "Il n’était pas diplomate"

La cour d’assises a entendu une collègue qui était très proche de Carol Haid. "On voulait toutes les deux avoir un enfant", a indiqué Marie-Christine. Mais Carol n’a pas réussi à avoir d’enfant malgré ses tentatives. "Je suis tombée enceinte puis j’ai fait une fausse couche. Elle m’a remplacée. Nous nous sommes rapprochées."

Carol Haid a appris qu’elle souffrait d’une maladie grave. "Lorsqu’elle a été informée de sa maladie, Benoît s’est vraiment beaucoup occupé d’elle." Toutefois, cette dame n’a pas dressé un portrait idyllique de Benoît Philippens. "Il n’était pas diplomate. Il pouvait remballer les clients de manière un peu cavalière." Au départ, cette dame a pensé qu’il pouvait s’agir d’un mari éconduit qui aurait pu commettre les faits mais, depuis, elle a changé d’avis.

11H20: Le frère de Benoît Philippens a pris la parole au nom de toute la famille trop émue pour s’exprimer

La cour d’assises a entendu Éric, le frère de Benoît Philippens. "Je veux être le témoin de tout ce que nous avons vécu et perdu avec Benoît", a indiqué le frère de la victime. "C’était un fils très attentionné pour nos parents. Il venait tous les jours chez nos parents." Le témoin a dressé le portrait d’un grand frère attentionné. "Dès qu’il remarquait que quelque chose n’allait pas, il me contactait." Il était apprécié de la famille. "Il a toujours respecté mon épouse. Il était le parrain de mon fils. C’était un parrain très attentionné. Mon fils est venu quelques fois aux audiences, mais c’est très dur. Ma fille ne sait pas venir. Benoît les a toujours considérés comme ses enfants. Il ne faisait pas de différence entre mon fils et ma fille."

Benoît Philippens était un amoureux de la vie. "Il était très généreux. Il avait un goût très prononcé pour la vie. Il aimait le football, les voyages et le bon vin." Le couple qu’il formait avec Carol semblait très soudé. "C’était un mari extrêmement aimant. Carol était très chouette. Benoît était soucieux des soucis de santé de Carol. Je ne m’étendrai pas, par soucis de respect de sa vie privée."

Il a également présenté son frère comme quelqu’un d’entier. "Nous n’avons pas les mêmes caractères, mais les opposés peuvent s’attirer. Nous étions très complices." L’homme était très porté sur la famille. "Nous nous occupions de notre sœur aînée qui a des problèmes de santé." La famille n’accepte pas les faits et le drame qui la touchent. "Je ne peux pas accepter que l’on ôte de manière aussi violente la vie de quelqu’un. Je ne peux encore moins comprendre de s’en prendre de manière aussi crapuleuse à un enfant. Je m’excuse pour les parents si je crée de l’émotion, mais il fallait que je le dise."

S'il a évoqué des problèmes avec l’ex-mari de Carol Haid, il a évacué cette idée. "Seule l’expression de la vérité, de la vraie justice peut nous permettre d’aller de l’avant, même si on ne le remplacera jamais. Ce sont des faits crapuleux et atroces. Cela a provoqué des conséquences sur la santé de mes parents. Ils ont des problèmes physiques, moraux. Les faits ont causé énormément de dégâts." L’homme a eu une parole pour les parents du petit garçon. "J’ai envie d’avoir une pensée très profonde pour les parents d’Esteban. Je pense que pour eux c’est encore plus difficile de le supporter."

10h20: "Ca a été un coup de foudre avec Carol"

La cour d’assises a débuté les auditions des proches des victimes. Les jurés ont entendu deux amis de Benoît Philippens, notamment David, son meilleur ami. Il a dressé un portrait d’un homme entier et qui était "l’opposé de la diplomatie." L’homme avait appris qu’il avait eu une relation extra-conjugale et ne l’avait pas appréciée. "Il ne m’en a plus parlé après." Selon son ami, Benoît Philippens avait besoin d’une femme de caractère. "Les deux premières épouses manquaient de caractère par rapport au caractère de Benoît. Carol avait du caractère. Ça a été un coup de foudre avec Carol."

Carol Haid a eu de gros soucis de santé ce qui a renforcé leur couple. "Il a eu peur de la perdre. Cela les a aussi rapprochés." Benoît Philippens était quelqu’un de très professionnel. "C’était quelqu’un de très généreux mais aussi très exigeant avec ses collaborateurs. Malheureusement ceux qui n’allaient pas dans son sens et celui de la banque, il essayait de les orienter ailleurs. Il n’était pas possible pour lui de licencier des gens. Il essayait de prendre les meilleurs éléments avec lui pour tirer son agence vers le haut."

D’après son ami, l’homme était quelqu’un d’entier. "Il était certainement à l’opposé de la diplomatie. Il n’allait pas par quatre chemins. Il ne tournait pas autour du pot." Le témoin a présenté une personne qui cachait sa sensibilité. "Il avait un caractère fort et avait toujours besoin de se valoriser. Derrière cette carapace solide, il était très sensible. Cela pouvait être pris comme de l’égocentricité."

Dans sa déclaration à la police, l’homme avait évoqué des soucis avec le précédent mari de Carol Haid. "Il l’aurait même frappée", a indiqué cet ami. "Il était devenu paranoïaque et l’impression que quelqu’un le suivait. Il a installé un système d’alarme pour se protéger mais ça s’est éteint." Lorsqu’il s’est agit de déterminer qui aurait pu commettre ces faits, l’homme avait deux pistes. "Je voyais soit un client, soit un employé. Mais j’ai abandonné la deuxième piste parce que Benoît n’avait pas le pouvoir de virer."

L’homme travaillait dans le même domaine que Benoît Philippens. "J’ai moi-même été menacé par certains clients et je me suis dit, vu son niveau, il a dû avoir certains problèmes. Je sais que lorsque l’on parle d’argent, les gens peuvent péter les plombs." L’homme ne croit pas à la piste d’un amant malheureux. "Je me suis mis dans la peau d’un amant trompé, casser la figure de l’amant oui, aller jusqu’à tuer de sang froid un petit enfant… non!"

Mardi soir: Philippens décrit comme un séducteur, à la limite du harcèlement

L’audience a débuté par l’audition de trois experts concernant la présence d’Amédéo Troinao à proximité du domicile des victimes. Un professeur expert en informatique a estimé que l’ordinateur de l’accusé était bien à proximité des lieux de vie des victimes lorsque Amédéo Troinao a fait une recherche d’un itinéraire.

Un des collègues de Benoît Philippens, le banquier assassiné avec sa femme et le neveu de celle-ci, l’a ensuite qualifié de bon vivant. "C’était un battant, un excellent commercial."

Ce furent ensuite au tour des nombreuses conquêtes du banquier de témoigner. Le but n’était pas de noircir la victime, mais bien de montrer que toutes ces pistes avaient également été envisagées par les enquêteurs pour voir s’il y avait un lien avec le triple assassinat.

Malgré les rancœurs de certains, aucun n’avait le profil ni la possibilité matérielle de se trouver sur les lieux des faits.

Une dame est venue expliquer qu’elle avait entretenu une relation à trois avec Benoît Philippens et Carol Haid. "Ni mon ex ni mon compagnon n’ont été au courant. Ils n’auraient donc pas pu être jaloux."

Certaines femmes qui ont travaillé dans l’entourage direct du banquier se sont plaintes de son comportement et des propositions indécentes qu’il n’hésitait pas à leur faire.

Quelques-unes l’ont qualifié de "lourd" voire "harcelant".

Une d’entre elles qui avait voulu rompre après la découverte par son mari de la relation adultère a déclaré : "Il m’envoyait jusqu’à 70 mails par jour !"

Certaines employées se sont plaintes auprès de la banque du comportement de Benoît Philippens et les ressources humaines ont géré les dossiers.

Une employée a même déclaré avoir été victime d’un viol. Une accusation qu’elle n’avait jamais portée auparavant.

L’audience s’est terminée par la déclaration de la veuve de l’homme politique Michel Daerden. Celle-ci a rencontré Benoît Philippens à la suite du décès de son époux et lors de la succession. Leur fille, alors âgée d’une vingtaine d’années, s’était plainte à sa mère du comportement du banquier qu’elle trouvait trop pressant.

La mère s’était alors rendue aux rendez-vous avec sa fille et avait été témoin de ce comportement. "Il ne regardait jamais dans les yeux. Son regard était toujours porté sur le décolleté. Il nous a fait du pied en dessous de la table et nous a fait des propositions déplacées. Il draguait à la fois la mère et la fille."