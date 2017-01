Alors qu’une vaste opération nationale contre l’alcool au volant était menée tout le week-end par la police à travers le pays, trois inspecteurs de la zone Polbru n’ont rien trouvé de mieux à faire que d’aller se saouler dans un café, alors qu’ils étaient armés et en uniforme. Et de surcroît, véhiculés par une voiture de service ! La direction de la zone Polbru, qui ne cautionne pas du tout les faits, les confirme et explique les mesures prises.

Mais revenons d’abord sur cette fameuse soirée. Il est 19 h 50 ce samedi soir lorsque des policiers de la zone Nord, celle qui couvre les territoires de Schaerbeek, Saint-Josse et Evere, sont appelés à intervenir pour trois policiers ivres, dans le café The Black Horse, situé chaussée de Louvain, à Schaerbeek. L’appel est donné par des clients. Ils sont choqués de voir les trois policiers adopter un tel comportement alors qu’ils portent tous les trois un uniforme ainsi que leur arme de service. Leur véhicule, aux couleurs de la zone Polbru (Bruxelles Capitale Ixelles), est d’ailleurs stationné non loin de l’établissement.

Lorsque les policiers de la zone Nord, celle où les faits ont eu lieu donc, sont intervenus, l’un des trois collègues aurait même tenté de fuir.

Transportés à l’hôpital, les trois policiers, Dimitri V., 50 ans, Christian H., 55 ans, et Simon P., 55 ans, y ont suivi une série de tests, avant d’être emmenés… au commissariat ! Le chef de corps de la zone dans laquelle ils travaillent a, bien sûr, immédiatement été averti des faits. Contactée par nos soins, la porte-parole de Polbru confirme donc les interpellations et précise qu’une enquête disciplinaire est ouverte à l’encontre des trois policiers.

"Nous confirmons l’interpellation samedi de membres de notre zone de police. À l’heure actuelle, nous ne détenons pas encore tous les éléments. Une enquête est en cours. Nous attendons les résultats mais soyez assurés de notre volonté de faire la lumière sur cette affaire", précise Ilse Vandekeere. Et d’ajouter : "Si les faits venaient à s’avérer, ce que la suite de l’enquête devra déterminer, les mesures nécessaires seront prises. En effet, jamais nous ne tolérerons au sein de notre corps de police des comportements inadéquats et encore moins quand ceux-ci mettent en péril la bonne exécution des devoirs et missions qu’il nous incombe de relever de façon entière et responsable."