Trois pompiers allemands ont admis avoir eux-mêmes bouté le feu à des véhicules dans la ville de Neuss, en Rhénanie-du-Nord-Westphalie, pour pouvoir ensuite éteindre les flammes.

Devant le tribunal de Düsseldorf, l'un des suspects a expliqué mardi que le trio a provoqué 13 incendies entre octobre 2017 et janvier 2018. Les trois hommes, âgés de 20 à 23 ans, étaient pompiers volontaires. Ils ont tous avoué avoir provoqué des incendies dans le but de les éteindre. Leurs cibles étaient notamment des voitures, des camions et des motos.

Le ministère public évalue les dommages qu'ils ont causés à des véhicules mais aussi à des bâtiments à près d'un million d'euros.

Ils risquent des peines de prison.