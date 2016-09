Trois semaines à l'hôpital pour Robert, un Belge de 69 ans, après... une morsure d'araignée

Faits divers

La mésaventure de Robert Boonen, un Ostendais de 69 ans, a débuté dans le sud de la France le 15 août dernier. Alors qu'il passait de reposants moments avec sa femme du côté de Vaison-la-Romaine, il s'est réveillé avec deux boutons, un sur chaque genou. Rien d'anormal à priori. "A mon réveil dans notre chambre, j’avais une piqûre sur chaque genou. Je pensais que ça allait passer, comme c'est toujours le cas, mais mes genoux ont commencé à gonfler. Deux jours plus tard, je me suis senti très malade", explique-t-il à nos confrères de Het Laatste Nieuws.

Une fois à l'hôpital, on ne lui prescrit que des antidouleurs et des antibiotiques. Malheureusement pour lui, son cas empire de manière inquiétante. "Ils ne savaient pas de quoi je souffrais à l'hôpital. Conséquence, je me suis réveillé avec 40,2 de fièvre, et les deux piqûres étaient devenues d’énormes boules noires." Evidemment, cela n'augurait rien de bon et Robert a rapidement été transporté d'urgence à l'hôpital d'Avignon. "Le chirurgien a alors expliqué que les infections étaient en train de progresser vers mes os et mes tissus, et que ça pourrait tuer mes cellules, les nécroser."

Opéré d'urgence, ce Belge de 69 ans a bien failli y laisser ses jambes. "Ils m’ont fait comprendre que l’infection était si importante que je pourrais devoir être amputé." Après des jours de traitement, Robert Boonen a pu être transféré à l'hôpital de Bruges avant d'enfin pouvoir regagner son domicile. Malchanceux, Robert avait en réalité été mordu par une araignée violoniste. "Elles ne s'attaquent normalement que quand elles se sentent menacées. J'ai dû faire un mauvais mouvement et ça a suffit. heureusement, j'ai évité le pire."