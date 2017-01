L’affaire aurait pu se terminer devant les assises au bout de quelques années. Mais l’instruction a été rapide. Même pas un an et demi plus tard, voici Damian Chmielinski (détenu) et Grzegorz Janowicz (libre) devant le tribunal correctionnel, encourant une peine de 20 ans de prison pour meurtre.

Hier, l’avocate générale Estelle Arpigny a requis des peines respectives de 16 et 14 ans de prison. Le premier, âgé de 26 ans, est soupçonné d’être le tireur, le second - 36 ans - pourrait être le complice.

L’affaire remonte à la nuit du 3 au 4 octobre 2015. Une BMW break série 5 est retrouvée dans un terrain vague, rue Pierre Schlosser, à Anderlecht. Sur la banquette arrière du véhicule, masquée par un plaid, le corps d’un homme, tué d’une balle entre les yeux. Rien de plus.

Très vite , les enquêteurs se rendent compte que le coup de feu n’a pas été tiré dans la voiture, dont l’habitacle n’est pas éclaboussé de sang. Un véritable mystère qui animera les limiers de la crime bruxelloise. Finalement, comme souvent, la téléphonie permet de faire avancer l’affaire.

La victime est identifiée comme étant Dawid Motulewicz, un jeune Polonais de 24 ans. Les deux dernières personnes à l’avoir croisé la veille des faits sont Chmielinski et Janowicz, deux compatriotes et amis. Leurs domiciles sont perquisitionnés en leur absence et, une dizaine de jours après les faits, ils se rendent à la police où ils nient les faits et disent même d’abord qu’ils ne savent pas où est leur ami Dawid avant de se rétracter. Ils ont passé la soirée ensemble, tous les trois, avec "deux filles". Problème, Chmielinski avait chez lui un pistolet.

Après une soirée largement arrosée à la vodka, les deux hommes affirment avoir voulu jouer avec ce pistolet. Jusqu’au seul et unique coup, fatal, qui perfore l’avant-bras de la victime et termine sa course entre ses yeux.

Hier, les deux hommes ont confirmé leurs déclarations, tout en étant peu loquaces. Ils n’ont visiblement pas convaincu le ministère public ni la partie civile, mère de la victime, représentée par Mes Laurent Kennes et Fanny Vensiliette. Tous ne voient là qu’un meurtre.

La défense, assurée par Mes Yanncik de Vlaemynck et Hamid El Abouti, plaide ce matin. Tous deux envisagent d’ores et déjà les coups et blessures involontaires ayant entraîné la mort.

Leur thèse reste celle de l’accident, au motif qu’il n’existe pas de mobile, vu qu’il s’agissait d’un trio d’amis proches et qu’aucun esclandre n’a été entendu par quiconque ce soir-là.