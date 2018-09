La 4e chambre du tribunal civil de Liège examine la demande de plusieurs victimes de la tuerie de Liège de reconnaître l’État belge comme responsable des faits commis par Nordine Amrani le 13 décembre 2011.

Pour rappel, le libéré conditionnel a tiré dans la foule et jeté des grenades. Il a provoqué le décès de 6 personnes et des blessures à 130 victimes. Vingt-deux personnes se sont constituées parties civiles. Me Alexandre Wilmotte défend plusieurs victimes. "Un ensemble de négligences ont permis que les faits se produisent" , explique-t-il. "La libération de Nordine Amrani alors même qu’il ne respectait pas les conditions lorsqu’il était en prison mais aussi des avis défavorables du parquet et des directeurs de la prison sont les premières erreurs."

En août 2010, l’homme a été libéré par le tribunal d’application des peines. Il aurait ensuite enfreint les conditions de sa libération. "Il a toujours détenu des armes, il fréquentait d’anciens détenus, il était au chômage, il travaillait au noir et il a également commis un nouveau délit."

L’homme était suspecté d’avoir commis des faits de mœurs. "Il a été reconnu et son immatriculation donnée. Il est aberrant qu’un nouveau mandat d’arrêt n’ait pas été directement délivré."

Selon Me Wilmotte, les faits étaient prévisibles. "Je pense que ce sont des négligences qui lui ont permis d’être armé sur la place Saint-Lambert le 13 décembre 2011. Ce drame n’était pas quelque chose d’imprévisible." Plusieurs victimes ont dit qu’elles ne souhaitaient pas d’argent. "Nous ne voulons plus que cela arrive !"

Pour Me Preumont, qui défend l’État belge, les conditions ont été respectées, à l’exception d’un rendez-vous avec l’assistant de probation. "Il ne peut y avoir de lien causal entre les faits et les griefs. C’était totalement imprévisible et on ne peut reprocher à l’État une responsabilité objective lors de faits de ce type."