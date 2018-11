Nous avons laissé (voir DH de mardi) nos deux gendarmes de la BSR de Soignies en chemin pour le palais de justice de Nivelles et le bureau, au premier, du procureur Deprêtre. "Nous sommes sortis dépités de l’entretien. Ce que nous nous demandions en quittant le procureur du roi de Nivelles ? Et maintenant, comment fait-on pour continuer ? "

Quatre jours plus tôt, la tuerie au Delhaize d’Alost a fait huit victimes. Le bilan total s’élève à 28. Le pays est sous le choc. Sur le bord du canal, liées à deux témoignages distincts, les gendarmes de Soignies Louis D. et Thierry G. ont trouvé des languettes de boîtes de munitions du calibre 12 et de la marque Legia utilisée par les tueurs. Et le procureur Jean Deprêtre n’est pas intéressé. "Il ne nous interdit pas de faire des recherches avec un plongeur dans le canal. Mais pas question de libérer un budget. Bref, débrouillez-vous."

(...)