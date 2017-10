Comme il l'avait déjà évoqué en 2014 notamment, le procureur général de Liège, Christian De Valkeneer, aborde à nouveau mercredi, au micro de La Première, une possible "manipulation" de l'enquête sur les Tueurs du Brabant.

"On ne peut rien exclure, mais on n'affirmera rien non plus tant que nous n'avons pas d'éléments solides permettant d'affirmer qu'il y a eu un complot visant à déstabiliser l'état", déclare M. De Valkeneer sur les ondes de la RTBF. Cette thèse est relancée, trente-cinq ans après les premiers faits, avec la piste de l'ex-gendarme d'Alost, Christiaan Bonkoffsky, qui aurait révélé à son frère avant de mourir son implication dans les tueries.

"Je pense qu'il y a effectivement eu manipulation" de l'enquête, affirme le procureur. Ce n'est pas la première fois qu'il évoque cette éventualité. En juin 2014, Christian De Valkeneer employait déjà le terme en rappelant qu'en 1986, des pièces avaient été découvertes dans le canal de Ronquières et qu'il était ensuite apparu qu'elles ne séjournaient pas dans l'eau depuis un an mais seulement depuis huit à 15 jours. "A ce niveau-là, il s'est passé quelque chose", ajoute-t-il mercredi.

Le procureur général de Liège confirme également la collaboration du Comité P à l'enquête, comme cela a déjà été le cas par le passé. "Ils connaissent le dossier et sont donc directement opérationnels", souligne Christian De Valkeneer. A la radio flamande, ce dernier déclare aussi qu'il sera fait appel à un analyste en criminalité.