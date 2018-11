Dans une lettre adressée aux présidents de parti, un ancien magistrat du parquet de Bruxelles, Edwig Steppé, prétend que l’enquête sur les tueurs du Brabant a été sabotée. Dans l’affaire du groupe terroriste CCC, l’ex-premier substitut, à la retraite depuis 2009, voulait faire réaliser des actes d’instruction qui auraient pu révéler un lien avec la bande de braqueurs, mais son travail aurait été entravé, prétend-il dans ce courrier. Un rapport d’expertise n’aurait sciemment pas été rédigé durant le procès d’assises des ex-gendarmes Madani Bouhouche et Robert Beijer.

Un "oubli" qui démontre, selon le magistrat de 69 ans, que "Bouhouche et Beijer faisaient partie d’une organisation criminelle peu commune". La missive, qui met en cause ses anciens chefs, un ex-procureur du Roi de Bruxelles et un ex-procureur général, a également été adressée au procureur fédéral. "Je n’ai toujours pas compris pourquoi. De par leurs fonctions, (ces magistrats) étaient pourtant bien placés pour faire la vérité."

Bouhouche, Beijer, les CCC, les théories, tout ça est connu. Steppé le dit lui-même, c’est même apparu publiquement en cour d’assises. Edwig Steppé, un magistrat présenté comme "frustré", dont la carrière n’a pas connu le meilleur parcours, s’en est déjà pris aux mêmes magistrats, il y a des années, en Commission parlementaire d’enquête.