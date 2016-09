Un accident de mini-foot transforme la vie de Steve en enfer: "Je passe ma vie devant la télé"

Faits divers

"J’ai mal, constamment mal. C’est une souffrance de nuit et de jour. J’avais espéré qu’elle passerait. Les médecins ont été clairs: Vous souffrirez tout le temps, toute votre vie".

Et Steve n'a que 34 ans. "Je faisais du mini-foot depuis mes 16 ans." Nous étions en 2009 quand l’accident s’est produit lors d’un match à Enghien. Et nous voilà en septembre 2016 et Steve n’en peut plus d’avoir mal. "Je suis rongé. Ma compagne me dit que je deviens difficile et elle a raison. A force, la douleur rend fou. Je passe ma vie devant la télé. Ce n’est pas la vie que je souhaitais pour ma femme. Nous avons un enfant de 15 mois."

Si Steve Vangeyte se confie, ce n’est pas uniquement pour mettre les sportifs en garde. "Je pétais la forme. Le vendredi 3 juillet 2009, je m'échauffais à 20 h avec les copains et à 20 h 25, j’étais sur une civière, tordu par la douleur".