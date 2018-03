L’instruction judiciaire mettant en cause l’acteur belge et homme politique Guy Van Sande, très connu en Flandre pour divers rôles, dont celui du commissaire Tom Segers dans la série télé Zone Stad (VTM), dans une affaire de pornographie enfantine, est terminée.

Le parquet de Furnes demandera le renvoi correctionnel de l’homme de 54 ans pour fabrication, détention, exposition, échange et diffusion en réunion (en bande) de matériel pédopornographique. Selon l’article 383 bis du code pénal, Guy Van Sande risque un minimum de 6 mois d’emprisonnement avec sursis et un maximum de 15 ans de réclusion et 300.000 euros d’amende. L’enquête, qui avait fait l’effet d’une bombe (le nom d’un professeur de l’université d’Anvers fut également cité) avait débuté le 24 juin 2016 avec des perquisitions notamment à l’hôtel de ville d’Edegem dont Van Sande était à l’époque l’échevin (N-VA) de l’État civil. Demain, Guy Van Sande est cité à comparaître devant la chambre du conseil de Furnes. L’acteur et homme politique est à ce stade présumé innocent. Son avocat Sven Mary s’est refusé à tout commentaire.