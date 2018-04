Des parents ont été alertés, vendredi matin, par le comportement inapproprié d’un adulte envers un enfant, aux abords d’une école, dans la commune bruxelloise de Saint-Josse. Il était entre 8 h 20 à 8 h 30. L’enfant âgé d’environ dix ans, et qui n’était pas accompagné, avait emprunté seul le métro. L’adulte l’aurait repéré dans la rame. Il a suivi l’enfant quand celui-ci est descendu à la station Madou. Il ne l’a pas lâché dans les escalators et ne l’a finalement abordé qu’à l’extérieur.

Le gamin marchait alors vers son école. Un parent d’élève s’étonnant du manège s’est approché d’eux pour écouter la conversation qui s’engageait. L’adulte demandait à l‘écolier s’il était seul, s’il avait des grands frères, pourquoi ses parents le laissaient aller seul à l’école...

Le parent d’élève est intervenu. Après s’être assuré auprès de l’enfant que cet homme lui était inconnu, il a demandé à ce dernier de cesser de se renseigner et quitter les lieux. L’adulte a refusé.

L’enfant a été escorté jusqu’à l’entrée de l’établissement. Là, d’autres parents se sont mêlés à l’incident. Des enseignants ont été informés ainsi que la direction. La police a été appelée. L’enfant était en pleurs.

À l’arrivée des policiers, l’adulte, un homme d’environ 40 ans, avait pris la poudre d’escampette. Des patrouillles dans le quartier n’ont malheureusement pas permis de le retrouver. La police avait annoncé qu’elle serait présente à la sortie des classes à 12h et à 15 h 30. Des parents affirment n’avoir vu personne. Ce week-end, des mamans étaient inquiètes.

Nous avons demandé à un enseignant d’une école de Schaerbeek (commune voisine) s’il était fréquent qu’un enfant de 10 ans prenne le métro seul sans être accompagné pour se rendre à l’école. Dans une ville comme Bruxelles, un gosse n’est à l’abri de rien.

Nous nous posons aussi la question. C’est un phénomène que nous observons de plus en plus souvent, nous semble-t-il. Nous avons cherché à comprendre ce qui pousse des parents à moins accompagner les enfants. D’explication claire, il n’y en a pas. Ce qu’on entend, c’est que la précarité s’installe, des parents ont peu de moyens. Les transports en commun, ça finit par peser dans un budget. Oui, on ne peut que s’inquiéter de voir des enfants de 8 à 9 ans seuls à 8 h du matin dans le métro.