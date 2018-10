Le 27 novembre, cela fera déjà un an que deux ouvriers d’Infrabel ont perdu la vie sur les rails à Morlanwelz. Le matin même, une voiture (dont la conductrice avait pu sortir avant la collision) était restée coincée au moment où le passage à niveau se fermait. Un train avait percuté le véhicule abandonné.

Pour le dégager, un train-grue avait été appelé sur les lieux dans la journée, la locomotive étant trop endommagée pour pouvoir être remise en route. Vers 18 h 30, le train accidenté avait été arrimé à la grue pour être remorqué.

Le remorquage avait débuté, laissant le champ libre aux ouvriers sur la voie, fermée à toute autre circulation. Les ouvriers d’Infrabel présents devaient changer deux fois six mètres de voies endommagées par l’accident matinal. Leur objectif était de rétablir la circulation pour le lendemain matin. Mais soudain, pour une raison indéterminée, le train accidenté s’est détaché de la grue aux environs de Piéton. Il est revenu sur ses pas, prenant de la vitesse sur un terrain en pente raide.

Le convoi fantôme a fauché les ouvriers qui réparaient la voie. Serge Copienne et David Lhose sont décédés. Quatre de leurs collègues ont également été blessés. Le train a ensuite poursuivi sa course folle sur 14 km avant de s’arrêter en percutant un autre train de voyageurs à Bois-du-Luc, dans lequel on déplorera encore cinq blessés légers. (...)