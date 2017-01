Un ancien employé de 47 ans de Plopsaland a été condamné mardi par le tribunal correctionnel de Furnes à six ans de prison ferme pour le viol d'un étudiant jobiste de 17 ans.

Le ministère public avait requis une peine de 8 ans. Le jeune homme avait été engagé comme agent d'entretien par le parc d'attraction lors des vacances de Pâques en 2015. L'étudiant a expliqué avoir fait la connaissance du prévenu, qui travaillait là comme saisonnier. Ce dernier aurait ensuite commencé à harceler sa victime via Facebook et par SMS. L'intéressé serait finalement parvenu à attirer le jeune homme chez lui au mois de mai 2016 et à le violer après l'avoir drogué.

Le prévenu, incarcéré depuis, a reconnu les faits même s'il prétend avoir rencontré sa victime dans d'autres circonstances. Le parc d'attraction qui s'était constitué partie civile et réclamait 25.000 euros de dommages a été débouté.