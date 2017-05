Selon nos informations, le président du club de tir Le Tir Vauban à Ath et également armurier, Jean-Remi Depourcq, a été inculpé pour trafic d’armes et placé sous mandat d’arrêt, par le juge d’instruction de Mons.

Porte-parole du parquet de Mons, le substitut Dominique Schollaert confirme.

Lors de la perquisition, le service de police a trouvé une quantité phénoménale d’au moins 367 armes, dont une mitrailleuse, plusieurs pistolets et des fusils-mitrailleurs. Jean-Remi Depourcq est inculpé pour vente illégale d’armes et de munitions soumises à autorisation.

Il comparaît aujourd’hui devant la chambre du conseil de Mons qui décidera, ou non, de confirmer le mandat d’arrêt et de le prolonger pour la durée d’un mois. Toujours selon le parquet de Mons, l’enquête porte sur des armes et munitions "potentiellement destinées au grand banditisme".

À ce stade, M. Depourcq est présumé innocent. Le président du club de tir a comparu samedi matin devant la juge d’instruction responsable de l’affaire.

Jean-Remi Depourcq est détenu à la prison de Mons.

L’enquête, pour laquelle des méthodes particulières de recherche furent nécessaires, durait depuis deux ans.

Voici un aperçu de l’arsenal trouvé par les enquêteurs.

D’abord, lors de l’interpellation, Depourcq portait un Glock 17 à la ceinture, avec seize cartouches dans le chargeur. Ensuite les policiers ont trouvé un pistolet-mitrailleur VZ 61 Skorpion de calibre 7,65 mm, un pistolet GP 9 mm de la FN, deux carabines Mini Ruger-14 avec silencieux et plus de 300 cartouches, un Browning 7,65 mm, un fusil-mitrailleur turc Aksu avec silencieux ainsi qu’un Colt AR 15 de calibre 5,56 mm acheté pas plus tard que mercredi dernier.

Un hors d’œuvre, dira-t-on pourtant, au regard du stock trouvé à l’étage, dans la cuisine et au-dessus des stands : 63 carabines, 68 fusils, 14 fusils d’assaut, un fusil-mitrailleur, une mitrailleuse, 59 revolvers, 28 pistolets-mitrailleurs et 125 pistolets de plusieurs calibres.

Soit au total : 367 armes sur lesquelles des experts se penchent actuellement pour faire le tri - lesquelles sont détenues légalement, lesquelles ne le sont pas - et indiquer pour chacune leur destination. Et si trafic il y a, depuis quand ? Plusieurs centaines de cartouches de tous les calibres ont aussi été trouvées.

Jean-Remi Depourcq est le président depuis 2008 du très connu en Hainaut club Le Tir Vauban, que nous avons essayé de contacter hier, sans réponse.