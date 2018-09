Un nombre important d'explosifs et d'armes à feu a été découvert mardi lors d'une perquisition menée dans une habitation de Courtrai, en Flandre occidentale. La Protection Civile est sur place et est occupée à vider la maison. Dans cette habitation située sur l'Oudenaardsesteenweg à Courtrai, la police a découvert une quarantaine d'armes à feu et 150 explosifs, indique la section Courtrai du parquet de Flandre occidentale.

Certains explosifs n'ont pas encore été détruits. Le Service d'Enlèvement et de Destruction d'Engins Explosifs (SEDEE) de l'armée et la Protection Civile sont sur place pour vider la maison.

Le propriétaire, un homme de 70 ans, grand collectionneur d'armes, n'habite plus à cette adresse depuis quelques temps. Selon le parquet, il n'est pas conscient d'être en infraction.