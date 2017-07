Un automobiliste ayant bu de l’alcool qu’un policier trouve endormi au volant de son véhicule où il cuve sa boisson est-il punissable ?

Évidemment oui, en tout cas pour la police de Waterloo qui, le 14 octobre 2006 à 5 h du matin, a dressé procès-verbal à charge d’un conducteur assoupi au volant avec 2,74 pour mille d’alcool dans le sang.

Et oui aussi pour le parquet de Nivelles qui n’a pas hésité à poursuivre l’automobiliste pour ivresse au volant, pour le taux d’alcool dans le sang et pour n’avoir pas été en état de conduire tout étant le conducteur d’un véhicule sur la voie publique.

Et pour la justice ? Le tribunal de police de Nivelles a tranché : en acquittant l’automobiliste.

Et pour Me Christophe Redko qui défendait celui-ci, le juge fait une correcte application de la loi et du Code de la route.

Mais qu’est-ce que le "conducteur" d’un véhicule ? Pour le tribunal, le terme désigne "toute personne qui assure la direction d’un véhicule". Quelqu’un "conduit" un véhicule lorsqu’il "dirige sa progression, et ce, en le mettant en marche, en le faisant avoir une vitesse déterminée, en le faisant suivre une direction et en le mettant à l’arrêt".

Et pas, comme plaidait Me Redko, un automobiliste endormi sur son volant et que des policiers doivent réveiller en frappant au carreau.

Un automobiliste assoupi au volant pour cuver son alcool n’est pas punissable. Malgré ce qu’en pensaient ces policiers.

Le dormeur risquait tout de même de 1.200 à 12.000 euros et d’1 mois à 5 ans de retrait du permis de conduire.

Soit, mais pour se trouver à l’endroit où le contrôle avait lieu, il fallait bien avoir "conduit" le véhicule jusque-là.

Or lors de son audition à 5 h du matin par la police de Waterloo le long de la chaussée de Bruxelles, l’automobiliste avait déclaré : "J’ai dû déplacer mon véhicule afin de laisser partir les autres invités à la fête d’anniversaire."

"J’ai dû déplacer" ? Donc, "j’ai conduit".

Pour l’acquitter, le tribunal de Nivelles admet que l’automobiliste ayant bu six vodkas, mal réveillé et interrogé dans les circonstances que l’on sait, a pu s’exprimer mal et avoir ces mots malheureux pour exprimer qu’il a en réalité "dû faire déplacer "son véhicule par quelqu’un.

Une connaissance a témoigné qu’elle lui a rendu ce service pour qu’il ne prenne pas le volant vu son état.

Et pour empêcher un témoignage de complaisance, le tribunal a exigé un écrit circonstancié et rappeler qu’un témoignage fantaisiste exposait à des poursuites pénales.

Gilbert Dupont