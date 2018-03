L’affaire remonte déjà à 2010 et, suite à quelques problèmes de procédure, n’a toujours pas été jugée. Cette année-là, plusieurs clients de Me Christophe M., un avocat du barreau de Charleroi spécialisé dans les médiations de dettes, avaient déposé plainte à son encontre. Ils l’accusaient d’avoir pioché dans leurs maigres économies pour assouvir ses besoins privés. Une instruction avait donc été ouverte à l’encontre de Me M., ce qui avait permis à de nombreuses victimes de venir grossir les rangs des futures parties civiles.

Ces personnes, qui peinaient à sortir la tête de l’eau et qui avaient sollicité l’aide du suspect pour améliorer leur situation financière ont constaté que certaines de leurs factures n’étaient pas honorées, alors que l’argent avait été puisé sur leur compte. Ils se sont ainsi aperçus que ces sommes avaient été transférées sur les comptes personnels et professionnels de Christophe M.

Au total, ce sont plusieurs dizaines de surendettés qui affirment avoir été spoliés par l’avocat indélicat qui aurait ainsi empoché plus de 200.000 euros sur le dos de la misère. L’instruction s’est conclue par des inculpations pour faux et détournements par fonctionnaire public.

En 2014 déjà, la chambre du conseil de Charleroi avait renvoyé Christophe M. s’expliquer devant le tribunal correctionnel. Mais les premières audiences ont tourné court : après plusieurs remises, il est apparu qu’une erreur de qualification s’était glissée dans la citation. Résultat : il a fallu repasser par la chambre du conseil pour régler ce problème.

C’est désormais chose faite et, cette semaine, la chambre du conseil a renvoyé de nouveau l’ex-avocat devant le tribunal correctionnel. Les débats ne devraient pas débuter avant septembre. Et le procès devrait s’étaler sur plusieurs audiences, vu le nombre de victimes qui, depuis près de huit ans, désespèrent d’être un jour indemnisées.