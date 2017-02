Le 8 février dernier, trois magistrats albanais, dont le procureur général Llalla, ont eu à Bruxelles de longs entretiens avec le magistrat fédéral Van Leeuw.

Adriatik Llalla devait montrer une photo à Frédéric Van Leeuw. Cette photo, la voici : tandis que deux de ses hommes croupissent en prison en Belgique, leur chef présumé, l’homme d’affaires Klement Balili, s’offre du bon temps sur son yacht.

En quoi le procureur fédéral belge est-il concerné ? Par le fait que deux hommes de la Balkan Connection, les frères Dhimiter et Xhevahir Poti arrêtés fin juin à Bruxelles, sont toujours détenus et pas près de sortir. La chambre du conseil a confirmé vendredi le mandat d’arrêt du premier et si elle a libéré le second sous conditions, le parquet a immédiatement interjeté appel, nous a confirmé le porte-parole Denis Goeman.

(...)