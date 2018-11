Une collision s'est produite entre deux bateaux de navigation intérieure, mardi matin, au niveau du pont de chemin de fer de Herentals-Lierre (province d'Anvers). Un des deux bateaux a coulé, selon l'agence flamande des voies navigables (Vlaamse Waterweg). L'accident a rendu la navigation impossible et le trafic sera probablement interrompu pendant un certain temps.

Des échantillons d'eau doivent également être prélevés car le navire qui a sombré était chargé d'engrais artificiel. Tous les passagers sont sains et saufs.

"Le navire qui a coulé faisait environ 60 mètres de long. Il occupe une position transversale et rend donc la navigation impossible", a déclaré Liliane Stinissen, porte-parole de la Vlaamse Waterweg. "L'embarcation avec laquelle il est entré en collision, une barge, n'a pas sombré mais est toujours sur place."

"On ignore encore combien de temps il faudra pour évacuer les bateaux, car il faut encore déterminer les dégâts occasionnés et voir si la cargaison du bateau qui a sombré doit être déchargée."

L'impact sur le trafic maritime n'est pas clair non plus, selon la Vlaamse Waterweg. En moyenne, environ 100 navires par jour naviguent entre les écluses du canal Albert. Selon leur taille et leur emplacement, certains peuvent continuer à naviguer le long des canaux de Kempische, mais l'embarras causé par l'accident est quand même très important.

Les entreprises de distribution d'eau potable ont également été informées de l'incident puisque la cargaison d'engrais peut engendrer une pollution. Des échantillons vont être prélevés.