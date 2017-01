Un bébé a été découvert en rue lundi soir à Wijnegem, en province d'Anvers, indique le journal flamand Het Laatste Nieuws, qui annonce qu'il pourrait s'agir de l'enfant enlevé vendredi à sa mère lors d'une scène violente à Estinnes-au-Mont.

"Un bébé a été trouvé, et c'est possible qu'il s'agisse de celui-là. Ce n'est pas 100% sûr, il reviendra au parquet de le confirmer", a réagi dans la nuit de lundi à mardi un porte-parole de la police locale, Johan Wonink, contacté par l'agence de presse Belga. L'enfant a été découvert aux alentours de 23h00 sur la Merksemsebaan, une route très empruntée, en-dehors du centre de Wijnegem. Il a été transporté à l'hôpital, mais ne serait pas en mauvaise santé. Lundi, le parquet de Charleroi avait annoncé qu'un bébé de 5 mois était activement recherché, après avoir été enlevé vendredi soir à Estinnes-au-Mont. La mère avait reçu un coup de machette au visage. Les deux auteurs présumés, deux frères âgés de 23 et 25 ans dont l'un est l'ex-compagnon de la mère, ont été interpellés.