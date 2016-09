Un bébé seul dans une voiture sauvé par l’armée et la police

Faits divers

C’est une passante alertée par les cris d’un bébé qui se trouvait seul dans une voiture stationnée rue des Martyrs à Verviers qui a demandé à une commerçante de donner l’alerte.

Mercredi à 11 h 15, un enfant a été découvert en pleurs dans la voiture de sa maman. Aurélie Vandendijck, qui possède un magasin de jouets dans cette rue du centre-ville de Verviers, a alerté les secours. "Je me trouvais dans mon magasin. Une connaissance m’a dit qu’elle avait entendu un bébé pleurer. Après avoir alerté la police, nous avons tenté de le rassurer par la fenêtre de la voiture", explique Aurélie Vandendijck.

Une patrouille composée de militaires et de policiers est arrivée sur place. Par la fente laissée à une fenêtre, ces hommes ont pu ouvrir la voiture. La fillette de six mois a alors pu être prise en charge. "On est intervenu à temps. On lui a donné à boire", explique la commerçante.

La petite fille qui était restée dans la voiture dans son Maxi Cosi est indemne.

Selon la police, la maman de l’enfant avait stationné sa voiture rue des Martyrs vingt minutes plus tôt.

Cette dame qui élève seule son enfant devait aller déposer sa carte de pointage dans le bâtiment de la FGTB qui est situé à une centaine de mètres de là.

N’en n’ayant pas pour longtemps, la maman a pris la décision de laisser quelques minutes sont enfant seul dans la voiture en prenant soin d’ouvrir une fenêtre. Le bébé grandissant, cette mère de famille a expliqué avoir de plus en plus de mal à porter le Maxi Cosi.

Quand la police et l’armée ont pris en charge l’enfant, il y avait 22° dans l’habitacle.

La maman est arrivée quelques minutes après que son bébé a été sorti de la voiture. Elle a alors brièvement été entendue sur place par la police. Elle était visiblement choquée par la tournure prise par les événements. Ses parents ont été appelés. Ils ont alors pris en charge leur fille et l’enfant de cette dernière.

Selon la police , l’affaire ne devrait pas avoir de suite. Le parquet a été avisé des faits.

Si cette affaire se termine bien, par fortes chaleurs, des jeunes enfants ont déjà payé de leur vie quelques minutes de trop passées dans une voiture. La vigilance est donc de mise!