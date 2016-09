Un Belge retrouvé mort en Espagne "comme un chien crevé jeté aux ordures"

Faits divers

Meurtre ou accident ? Sur le chemin de Compostelle, le cadavre d’un Belge jeté dans un container sous un tas de compost. Voilà le récit.

La justice espagnole a ouvert une enquête après la mort d’un Belge de 41 ans tué sur le chemin de Compostelle, à 320 km de Saint-Jacques. Son corps a été trouvé sous un tas de compost dans un parc à containers. "Jeroen a été jeté comme un chien à la poubelle. Quel scélérat se comporte comme cela ?", réagit son amie Wendy Leung.

Wendy, 35 ans, ajoute : "Jeroen venait juste de me demander en mariage. Évidemment que j’avais répondu oui, bien qu’il l’ait fait sans tambour ni trompette. Jeroen était comme cela. Ce n’était pas l’homme des grands tralalas".

C’était la neuvième fois que Jeroen Schelstraet partait, sac sur le dos, sur le chemin de Compostelle. 750 km depuis Saint-Jean-Pied de Port. Pour la première fois, Wendy Leung l’accompagnait. Le couple se connaissait depuis deux ans et demi. "Nous avions quitté Gand le 30 juillet. Jeroen avait jusqu’au 20 septembre. Je devais rentrer plus tôt pour mon travail".

Le couple s’est séparé à Burgos. "Je n’avais aucune crainte. Jeroen était quelqu’un de tellement ouvert. Il me téléphonait dix à vingt fois tous les jours depuis mon retour en Belgique".

Wendy se rappelle que c’est mercredi que Jeroen s’est plaint d’être fatigué. "Il allait prendre un bus pour Leon".

Puis, la nuit de mercredi à jeudi, Wendy a reçu un appel avec préfixe espagnol. "Jeroen avait essayé de m’atteindre. Je dormais."

Mais il a eu sa mère et lui a appris qu’on l’avait volé. Trois types lui avaient tout pris, GSM, argent, son sac à dos et même ses médicaments contre l’asthme et les problèmes cardiaques. "Jeroen disait qu’il avait demandé de l’aide à la police mais celle-ci avait pensé qu’il était un vagabond. Elle l’a emmené au commissariat. On l’a traité comme un criminel. On lui a même pris ses empreintes. Puis, on l’a relâché. Sans rien lui donner".

Selon Wendy, Jeroen ne pouvait qu’"être en état de choc". "Par la suite, il a retéléphoné à sa mère. Il se trouvait dans un bar. Sa mère lui a dit de ne pas en bouger". Puis elles n’ont plus eu de nouvelles, aucune. "Je me suis fait du souci. Sa mère essayait de me rassurer. Jeroen avait dû prendre un bus et ne pouvait pas appeler".

Samedi, Wendy Leung recevait un appel sur Facebook. "On cherchait quelqu’un qui connaissait bien Jeroen. Et la nouvelle est tombée. On avait trouvé son corps (pleurs) ".

"Un ouvrier l’a trouvé dans un parc à conteneurs à Roman de la Vega. Jeroen se trouvait dans le container, en dessous d’un tas de compost. À cause de la chaleur, le corps était déjà très abîmé. Sa mère qui est arrivée en Espagne n’a pas pu le voir. Elle a identifié son fils sur une photo du visage du cadavre".

La police espagnole pense que le Belge a été renversé par un véhicule. Les blessures seraient compatibles. L’hypothèse impliquerait qu’un automobiliste, après l’avoir renversé, a chargé le corps dans son coffre et s’est débarrassé du cadavre en le jetant au bac. "Quel gredin (la Gantoise utilise : "schurk") fait ça ? Chacun peut avoir un accident. Mais tu prends tes responsabilités".

Il y a une autre hypothèse, et la police espagnole ne l’écarte pas : celle d’un meurtre.

Wendy : "Pourquoi l’aurait- on tué ? Jeroen n’avait pas beaucoup d’argent. Par contre, il avait grand coeur. Il aurait donné le peu qu’il avait sur lui. Pourquoi le tuer ? "

Environ 200.000 marcheurs - femmes et hommes - empruntent chaque année le Camino, le chemin de Compostelle, dont 4.000 Belges.