A 58 ans, le bourgmestre de Wezembeek-Oppem ne se décrit pas comme un hurluberlu ni comme un fantaisiste. Plutôt comme un cartésien. L’ufologie et les petits hommes verts, très peu pour Frédéric Petit. "Et puis, si on me dit que j’ai des visions, je précise que nous sommes deux, mon épouse et moi, à avoir vu la même "chose" dans le ciel".