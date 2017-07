Un chien volé à son maître à Uccle en 2015 a été retrouvé la semaine passée à Ostende. C’est l’histoire extraordinaire de Duc un bouvier bernois. Ah, si Duc pouvait parler. "Ce fut un triste Noël que celui de 2015, soupire Frédéric. La veille je faisais de la salle au Basic Fit et j’avais accroché mon chien à l’entrée. Quand j’ai voulu reprendre Duc, quelqu’un l’avait volé. Certainement quelqu’un qui connaissait mes habitudes. Tout a été filmé, même la fuite, quand le voleur et Duc ont failli se faire écraser en traversant la rue Vanderkindere".

Duc, l’Ucclois de 55 ans en parle avec amour. "La crème des chiens, le plus gentil, le plus doux. Duc, il est si expressif qu’il vous parle avec ses yeux. Un chien comme il n’y en a pas deux. J’en étais amoureux, sourit Frédéric qui a espéré pendant des mois et fini par renoncer. J’ai remué ciel et terre. Je pensais souvent à lui et j’avais du chagrin, poursuit cet homme qui vit seul et souffre d’un léger handicap. Pour Frédéric, ce n’était pas pour sa douceur que l’on avait volé son compagnon mais sa beauté. "Duc est un beau mâle, un reproducteur puissant, un fameux castard. Je l’avais payé 1.000 €. Quand on dit que les réseaux n’existent pas, voilà bien la preuve du contraire."

Frédéric déplore le travail de la police. "Le voleur était parfaitement identifiable sur les vidéos. L’enquête n’a quand même jamais abouti. La police m’a prétendu qu’un chien n’était qu’une chose au regard de la loi. Le parquet a classé sans suite. J’étais effondré."

Le miracle , son maître ne l’attendait plus. "Duc me manquait trop. J’ai craqué chez Veeweyde pour un chien abandonné, Charlie, le yorkshire terrier de 13 ans."

Douze, puis dix-huit mois ont passé. Frédéric avait fait son deuil. Et puis…

"Vendredi passé, la police de Bredene a téléphoné pour m’annoncer que l’on avait retrouvé deux chiens volés dans un appartement, un berger allemand et un bouvier, oui, mon Duc. Sur le coup ? J’ai pleuré (il pleure d’émotion en évoquant le sujet). Les chiens étaient seuls, abandonnés à leur sort. Il faisait très chaud et ils n’avaient rien à boire et à manger. Ils hurlaient à la mort. Des voisins ont alerté la police."

Duc était pucé. "C’est ce qui l’a sauvé. Je n’en revenais pas. Duc disparu en 2015 était vivant et j’allais le récupérer. Vous n’imaginez pas mon week-end. Je décomptais les heures…"

Lundi Frédéric se présentait à la Croix bleue d’Ostende. "Mon chien m’a reconnu tout de suite. En une fraction de seconde, il me sautait dessus et me faisait des lèches. Ce n’était pas une fête : c’étaient nos plus beaux jours à tous les deux."

Et quelle intelligence : Duc reconnaissait aussi Magda qui avait conduit Frédéric à Ostende : Magda l’emmenait parfois promener dans le quartier de La Bascule. "Duc a perdu 7 kg et a visiblement manqué de soins. Ainsi ses ergots avaient poussé horriblement et se recourbaient en corne."

À son retour à Uccle, Duc a appris qu’il avait un nouveau compagnon de jeu. "Les deux s’entendent à merveille. Charlie et lui dorment avec moi. Duc a tout de suite reconnu l’appartement, bien sûr sa gamelle et même le parcours de promenade que nous faisions il y a deux ans. Et quand je l’ai conduit chez le vétérinaire, il a accéléré l’allure quand il a compris que l’on approchait."

Bonheur total ? Pas tout à fait : son maître veut à présent savoir qui a volé son chien, à quelles fins et si Duc a été maltraité pendant le dognapping. "Je me constituerai partie civile. J’ai hâte d’avoir le voleur en face de moi."

Son chien est devenu la vedette du quartier. "Tout le monde veut le caresser. Chez le pharmacien, à la banque, des gens ont pleuré de bonheur en le revoyant. Il y a même un voisin qui m’a fait le grand signe V de la Victoire."

Sa détention de dix-huit mois n’a rien changé à son caractère : Duc est toujours aussi affectueux.