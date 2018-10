Un jeune Carolo a comparu lundi pour attentats à la pudeur devant le tribunal correctionnel de Charleroi. Il est en aveux d'avoir fait subir des jeux sexuels à sa demi-soeur de huit ans.

Le parquet a requis une peine de 37 mois de prison, mais ne s'oppose pas au sursis probatoire. Les faits ont été révélés accidentellement, en 2015, lorsque la maman de la fillette a constaté la présence de petits papiers dans la chambre de l'enfant. Sur ceux-ci étaient inscrits des gages sexuels de type "action ou vérité". Les soupçons se sont portés rapidement sur D.P., le demi-frère de la victime dont la chambre était immédiatement contiguë. Auditionnée, l'enfant s'est difficilement livrée aux enquêteurs, avant d'expliquer à l'expert que son grand frère l'obligeait "à regarder des choses d'adultes sur son PC, à faire des trucs pas bien et qu'il la touchait partout". Il est ainsi apparu que D.P. profitait de ces jeux sexuels pour dénuder la fillette et procéder à des attouchements, après avoir fermé à clé la porte de la chambre.

Interrogé, le suspect a nié les faits durant deux ans, malgré une expertise graphologique et un test du polygraphe qui l'ont confondu. "Ce n'est qu'au terme de son audition devant le juge d'instruction qu'il a fini par craquer, en remettant la faute sur la victime", a expliqué le parquet, précisant que D.P. affirmait que l'enfant "était demandeur et revenait à la charge". Une attitude de déni qui a convaincu le ministère public à requérir 37 mois de prison, avec un sursis probatoire éventuel.

Me Cerquetti, conseil du prévenu, n'a pas contesté les faits mais a rappelé le contexte de famille recomposée et de promiscuité. Selon l'avocate, son client a pris conscience de la gravité des faits et l'expertise mentale démontre que le risque de récidive est faible. Elle a donc sollicité un sursis probatoire.

Le jugement interviendra le 29 octobre.