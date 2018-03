Dans le Limbourg, un centre de revalidation recueille les animaux sauvages saisis dans les cirques et chez des particuliers.

Il y a quarante ans, le Natuurhulpcentrum, un centre de revalidation d’un genre unique, a vu le jour à Opglabbeek, dans le Limbourg.

Pendant ses vingt-cinq premières années d’existence, il s’est contenté d’accueillir des animaux sauvages indigènes blessés ou malades, amenés par des particuliers, comme les nombreux autres centres de revalidation pour faune sauvage que compte la Belgique. Mais il y a quinze ans, le lieu a commencé à accueillir des animaux sauvages exotiques saisis chez des particuliers, dans des cirques ou dans des zoos. "Tout a commencé en 2002 avec le lion Simba. La police anversoise nous a contactés après avoir trouvé un lion chez un particulier. Elle nous a donc demandé si on pouvait s’en charger. On a d’abord refusé, faute d’infrastructure adaptée, mais la police a insisté et on a fini par accepter le lion" , explique Sam, employé dans le centre. Depuis cette date, les animaux sauvages exotiques se sont succédé, la plupart portant les séquelles indélébiles d’un passé de maltraitance.

(...)