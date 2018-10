Avec la période de chasse, le retour des incidents fait l’actualité. Pas évidente, la cohabitation entre les chasseurs et les usagers des chemins, sentiers et autres zones boisées. Si, bien entendu, ce n’est pas une généralité, le comportement de quelques chasseurs parfois écervelés jette un fameux discrédit sur une activité qui, malgré les contestations de certains, est nécessaire pour la régulation en forêt.

Loin de nous l’idée de vouloir rentrer dans un débat maintes et maintes fois abordé (mais jamais solutionné) sur le fait que les chasseurs sont les seuls interlocuteurs pour cette régulation. Il est néanmoins une actualité qui mérite que les législateurs prennent leur courage à deux mains et pensent à revoir leur copie afin d’éviter d’autres accidents.

En France , coup sur coup, deux cyclistes sont décédés victimes de tirs. La Belgique n’est pas épargnée. Il suffit de consulter les réseaux sociaux pour constater les nombreux incidents dénoncés : des impacts sur les habitations, du plomb qui ‘tombe’ du ciel sur des personnes installées dans leur jardin, une organisation sportive annulée (voir ci-contre)…

Pis, la mésaventure vécue par Pierre Mossoux le 7 octobre dernier à Dinant.

Passionné d’ornithologie, il se promène près de chez lui quand il constate une affichette annonçant une chasse en cours. "J’ai bien vu que le papier n’était pas réglementaire. Il ne mentionnait pas le numéro de téléphone de l’organisateur ni celui de la DNF et il y avait une flagrante faute d’orthographe. J’ai joué la prudence et j’ai pis un chemin perpendiculaire pour m’éloigner. Mais un bon kilomètre plus loin, en observant des oiseaux, j’ai vu à 200 mètres de moi un groupe de trois chasseurs alors qu’il n’y avait plus aucun panneau. Un d’eux m’a visé par trois fois. Je ne sais pas si c’était seulement pour voir ma réaction mais il m’a quand même visé ! J’ai publié l’information sur Facebook et la DNF m’a contacté pour avoir des informations. Je ne compte pas déposer plainte mais j’aimerais néanmoins que le permis lui soit retiré… Et puis, surtout, je m’interroge sur cette chasse visiblement non réglementaire !"

En outre, selon Pierre, certains n’hésitent devant rien. "Des amis sont tombés voici peu nez à nez avec des chasseurs du côté de Romerée alors qu’ils étaient dans une réserve ornithologique, une zone Natura 2000 ! Où va-t-on ?"