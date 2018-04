Le procureur a requis, mardi, devant le tribunal correctionnel de Bruxelles, une peine de 30 mois de prison ferme à l’encontre du comptable de la Fédération Wallonie-Bruxelles qui avait détourné une somme de près de 500.000 € entre 2006 et 2016.

Le conseil du prévenu, Me Denis Bosquet, a quant à lui plaidé une peine de travail, rappelant notamment les conditions dans lesquelles son client travaillait au sein du Centre du Cinéma et de l’Audiovisuel à la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Le représentant du ministère public a estimé qu’une peine de 30 mois de prison ferme était adéquate pour sanctionner le prévenu, ainsi qu’une amende pénale de 250.000 euros, ferme également. Il a de plus demandé la confiscation d’un montant de près de 500.000 euros, égal à celui que le prévenu a détourné au préjudice de son employeur, la Fédération Wallonie-Bruxelles. "Il s’est tout simplement accaparé les deniers publics, de l’argent qui devait servir à des projets culturels. Il a bafoué pendant des années la confiance qu’on lui avait accordée. Rien ne peut justifier son comportement. Son seul but était de s’enrichir au détriment de la collectivité. Il n’était pas dans le besoin. Aujourd’hui, je constate que monsieur se positionne toujours en victime du système."

De son côté, la défense, Me Denis Bosquet a plaidé une peine de travail. Celle-ci devrait permettre à son client de conserver son nouvel emploi et de continuer à rembourser l’institution publique. Le pénaliste a rappelé que son client était en aveux et que rien ne justifiait en effet son comportement.

Mais il a tenu à parler du contexte des faits. Il s’est étonné du fonctionnement du département dans lequel cet homme travaillait, seul et sans contrôle. "Je suis tout de même sidéré de la manière dont nos institutions publiques peuvent fonctionner. Et je pense qu’on met des gens dans des situations où effectivement ils peuvent glisser", a exposé Me Bosquet.